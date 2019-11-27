passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

36-летняя звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли восхитила фотографией без косметики: «Нежная и красивая»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Мерьем Узерли

Фото: Instagram

В последнее время поклонники обвиняли актрису в злоупотреблении косметическими процедурами.

Прошло уже 6 лет с тех пор, как Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век». Но поклонники актрисы до сих пор продолжают сравнивать ее с Хюррем Султан.

За последние годы Мерьем сильно изменилась: заметно похудела, сменила несколько стильных стрижек. Однако фанаты сериала все еще стараются разглядеть в Узерли черты прославившей ее героини: милой девушки с пышными формами и пухлыми щечками.

Фото: Кадр из фильма

Мерьем Узерли опубликовала в Instagram «натуральную» фотографию, на которой показала свою природную красоту: на снимке она позирует без косметики, лежа в море.

И фото, и природная красота 36-летней актрисы ее подписчикам понравились: «Красотка», «Мое солнце», «Какая нежная и красивая», — написали Мерьем на разных языках.

И последнее время на актрису сыпятся обвинения в том, что она слишком увлекается косметическими процедурами, которые порой меняют ее внешность до неузнаваемости. Многие из фанатов не стеснялись в выражениях: «Губы-лепешки», «Раньше ты выглядела лучше», «Перетянулась вся», — обвиняли они.

А как вам кажется, Мерьем прибегала к помощи пластических хирургов?

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!