36-летняя звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли восхитила фотографией без косметики: «Нежная и красивая»

И фото, и природная красота 36-летней актрисы ее подписчикам понравились: «Красотка», «Мое солнце», «Какая нежная и красивая», — написали Мерьем на разных языках.

И последнее время на актрису сыпятся обвинения в том, что она слишком увлекается косметическими процедурами, которые порой меняют ее внешность до неузнаваемости. Многие из фанатов не стеснялись в выражениях: «Губы-лепешки», «Раньше ты выглядела лучше», «Перетянулась вся», — обвиняли они.

А как вам кажется, Мерьем прибегала к помощи пластических хирургов?