36-летняя звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли восхитила фотографией без косметики: «Нежная и красивая»
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Фото: Instagram
Прошло уже 6 лет с тех пор, как Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век». Но поклонники актрисы до сих пор продолжают сравнивать ее с Хюррем Султан.
За последние годы Мерьем сильно изменилась: заметно похудела, сменила несколько стильных стрижек. Однако фанаты сериала все еще стараются разглядеть в Узерли черты прославившей ее героини: милой девушки с пышными формами и пухлыми щечками.
Фото: Кадр из фильма
Мерьем Узерли опубликовала в Instagram «натуральную» фотографию, на которой показала свою природную красоту: на снимке она позирует без косметики, лежа в море.
И фото, и природная красота 36-летней актрисы ее подписчикам понравились: «Красотка», «Мое солнце», «Какая нежная и красивая», — написали Мерьем на разных языках.
И последнее время на актрису сыпятся обвинения в том, что она слишком увлекается косметическими процедурами, которые порой меняют ее внешность до неузнаваемости. Многие из фанатов не стеснялись в выражениях: «Губы-лепешки», «Раньше ты выглядела лучше», «Перетянулась вся», — обвиняли они.
А как вам кажется, Мерьем прибегала к помощи пластических хирургов?
Фото и видео: Instagram
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