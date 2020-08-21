36-летняя Саша Савельева в пляжном кимоно собирает комплименты поклонников

В начале 2019 года в Сети появились слухи о беременности солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой, и уже в марте СМИ сообщили о непростых родах, которые перенесла звезда. Позже выяснилось, что все было не так страшно, как об этом писали сплетники. Пробыв с сыном почти полтора года, певица готова вернуться на сцену и заняться собственным проектом, а пока - наслаждается последними днями лета. Видео с пляжа, которое она опубликовала в блоге, - вызвало волну позитивных комментариев, несмотря на то, что опубликовано оно было в не самое активное время суток.

«Красота», «Красиво пошла», «Полетела», - обсуждают друзья и поклонники.

Беременность и рождение ребенка позитивно отразились не только на внешности артистки. «Материнство действительно меняет подход к жизни, ощущение ответственности выходит совсем на другой уровень... даже любимая работа приобретает другие краски... давно я себя не чувствовала на столько молодой и наполненной желанием делать что-то новое», — делилась звезда.