36-летняя Саша Савельева стала моложе после рождения ребенка: «Это мощная перезарядка аккумулятора»

«Самоизоляция тоже на пользу пошла», — добавила артистка.

Подписчицы решили поделиться своим опытом в комментариях: «Я стала добрее», «Научилась столько всего успевать: и работа, и семья и уборка с готовкой. Раньше вечно ни на что времени не хватало», «Второму малышу 2 месяца, ничего не успеваю, выгляжу лесным чудищем», «Появились куча болячек и лишний вес», «Хочу выспаться. Желательно сутки», «Желание тишины и чтоб никто не трогал, и ни с кем не говорить, просто тишина, и делать то, что хочешь», «Постоянно хочется спать... мечтаю когда они выйдут замуж и уедут и я посплю», «Это наверное зависит от человека: вы просто творческий талантливый человек, вот вам и хочется творить, а мне, обычному скучному человеку, просто хочется отвезти хоть на пару дней ребенка родителям и один день просто поваляться в тишине, а во второй день с мужем выйти в люди — в какую-нибудь уютную кафешку, посидеть, покушать под музыку».

А вот селфи, которым певица проиллюстрировала свою мысль, восхитило ее поклонников: «Вот это Красотка», «Сама нежность», «Очень красиво! Безусловно материнство украшает», «Вы и выглядеть стали моложе».

А что думаете по этому поводу вы?