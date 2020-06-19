36-летняя Саша Савельева стала моложе после рождения ребенка: «Это мощная перезарядка аккумулятора»
Фото: Instagram Саши Савельевой
«Материнство действительно меняет подход к жизни, ощущение ответственности выходит совсем на другой уровень... даже любимая работа приобретает другие краски... давно я себя не чувствовала на столько молодой и наполненной желанием делать что-то новое! (не смотря на то, что организм еще до конца не восстановился и переодически дает о себе знать разными проявлениями) Это действительно мощная перезарядка аккумулятора», — написала она.
«Самоизоляция тоже на пользу пошла», — добавила артистка.
Подписчицы решили поделиться своим опытом в комментариях: «Я стала добрее», «Научилась столько всего успевать: и работа, и семья и уборка с готовкой. Раньше вечно ни на что времени не хватало», «Второму малышу 2 месяца, ничего не успеваю, выгляжу лесным чудищем», «Появились куча болячек и лишний вес», «Хочу выспаться. Желательно сутки», «Желание тишины и чтоб никто не трогал, и ни с кем не говорить, просто тишина, и делать то, что хочешь», «Постоянно хочется спать... мечтаю когда они выйдут замуж и уедут и я посплю», «Это наверное зависит от человека: вы просто творческий талантливый человек, вот вам и хочется творить, а мне, обычному скучному человеку, просто хочется отвезти хоть на пару дней ребенка родителям и один день просто поваляться в тишине, а во второй день с мужем выйти в люди — в какую-нибудь уютную кафешку, посидеть, покушать под музыку».
А вот селфи, которым певица проиллюстрировала свою мысль, восхитило ее поклонников: «Вот это Красотка», «Сама нежность», «Очень красиво! Безусловно материнство украшает», «Вы и выглядеть стали моложе».
А что думаете по этому поводу вы?
Фото и видео: Instagram
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