Дарья Мороз, Светлана Устинова, Александр Петров и другие звезды на премьере сериала «Триада»

Премьеру посетили создатели и актеры сериала, в числе которых были Дарья Грацевич, Дарья Мороз, Борис Дергачев и Любовь Аксенова. Первыми оценили картину Александр Петров, Светлана Устинова, Янина Студилина, Тимур Батрутдинов, Сабина Ахмедова и другие звезды.
«Триада» —- комедия про одного мужчину и трех его беременных женщин, которым он предлагает жить вместе. Это редкий российский сериал, в котором множество штампов об отношениях и семейной жизни подвергнуты сомнению и перевернуты с ног на голову. Выход сериала на экраны намечен на 30 сентября.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!