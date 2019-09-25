Дарья Мороз, Светлана Устинова, Александр Петров и другие звезды на премьере сериала «Триада»

«Триада» —- комедия про одного мужчину и трех его беременных женщин, которым он предлагает жить вместе. Это редкий российский сериал, в котором множество штампов об отношениях и семейной жизни подвергнуты сомнению и перевернуты с ног на голову. Выход сериала на экраны намечен на 30 сентября.