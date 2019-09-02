Откровенный «танец содержанки» в исполнении 36-летней Дарьи Мороз покорил Сеть

Видео, в котором Дарья Мороз в мини-платье танцует откровенный танец, вызвал массу комментариев.

«Моя ♥️ @kativarnava смонтировала "танец содержанки" в подарок на др!!!! Дорогие мои ВСЕ подписчики, друзья и вообще все!! Спасибо вам!! Я получила за вчерашний день больше поздравлений,чем за всю жизнь наверное... Это вдохновляет, поддерживает и помогает двигаться дальше!! Правда. Вы — мой мотиватор!! От всего сердца благодарю вас!!! Растрогана и тронута!! Отличное начало нового двенадцатилетия!!! И конечно отдельное спасибо нашей охрененной команде "Содержанки 2" за этот день!!! Вы невероятные!!! Работая артисткой я никогда не получала ТАКОЙ кайф от съемочного процесса как сейчас, работая по другую сторону камеры!!! Это фантастика!! Любовь и признательность», — написала она.