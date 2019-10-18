35-летняя Саша Савельева сделала пикантное фото на пляже и показала идеальную фигуру после родов

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева мечтала сфотографироваться без одежды на пляже Мертвого моря. Для этого она несколько дней приходила туда рано утром, чтобы оказаться одной на побережье. Но этого не получалось из-за наплыва туристов даже в ранние часы.

«Мечтала побыть на пляже одна, - рассказывала Савельева в микроблоге. – Но здесь все время люди. И как быть, если я, например, хочу сфотографироваться голышом?».