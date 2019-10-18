35-летняя Саша Савельева сделала пикантное фото на пляже и показала идеальную фигуру после родов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева мечтала сфотографироваться без одежды на пляже Мертвого моря. Для этого она несколько дней приходила туда рано утром, чтобы оказаться одной на побережье. Но этого не получалось из-за наплыва туристов даже в ранние часы.
«Мечтала побыть на пляже одна, - рассказывала Савельева в микроблоге. – Но здесь все время люди. И как быть, если я, например, хочу сфотографироваться голышом?».
Теперь певице все же удалось попасть на пляж тогда, когда за ней не наблюдали глаза посторонних.
«Тогда на рассвете я все-таки сделала фотографию (упрямая до жути-без своего не уйду). Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона, кстати фотографировал тоже он... Вернее его коляска служила опорой для телефона. Нам понравилось, что получилось, а потом пошли будить папу», - рассказала о фотосессии молодая мать (стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Невероятная Саша и невероятное утро», «И нам понравилось», «Умница», «Ах, какое море, и цвет и Вы!», «Красота», «Все-таки поймала моментик», - похвалили Сашу Савельеву подписчики.
В Израиль семья улетела на свадьбу 25-летней дочери Кирилла Сафонова. Анастасия вышла замуж за Стивена Мерфи после нескольких лет романа. Отец выбор дочери одобрил и принял зятя-ровесника с распростертыми объятиями.
Фото и видео: Instragram
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