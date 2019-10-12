«Мистер Бонд и его богиня»: дочь Кирилла Сафонова показала нежные фото со свадьбы
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Фото: Instagram Анастасии Сафоновой
25-летняя дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия вышла замуж в начале октября, а теперь новоиспеченная супруга финансиста Стивена Мерфи публикует в блоге свадебные фотографии. «Спасибо 150 нашим друзьям и членам семьи, которые приехали со всей планеты, чтобы разделить с нами этот момент! Энергия была и остается безумной !!!!».
Фолловеры называют Стивена и Анастасию Мерфи Джеймсом Бондом и его богиней: «Действительно, настоящие мистер и миссис Бонд», «Красивая пара», «Любимые», «Идеальные», «Восхитительные».
Самыми главными гостями на свадьбе Анастасии стали ее отец с женой, певицей Сашей Савельевой, и полугодовалым сыном Леоном. В своем Instagram экс-солистка группы «Фабрика» показывала видео со свадьбы своей падчерицы.
Анастасия Сафонова и Стивен Мерфи устроили свадебное торжество в Тель-Авиве, где живет мать девушки. Как известно, молодожены планируют организовать еще одну церемонию – в Нью-Йорке, где живут сами.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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