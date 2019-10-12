«Мистер Бонд и его богиня»: дочь Кирилла Сафонова показала нежные фото со свадьбы

25-летняя дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия вышла замуж в начале октября, а теперь новоиспеченная супруга финансиста Стивена Мерфи публикует в блоге свадебные фотографии. «Спасибо 150 нашим друзьям и членам семьи, которые приехали со всей планеты, чтобы разделить с нами этот момент! Энергия была и остается безумной !!!!».