Кирилл Сафонов выдал замуж единственную дочь

В Тель-Авиве молодожены арендовали номер в шикарной гостинице The Setai на берегу Средиземного моря. Перед началом праздника Анастасия и Стивен устроили для семьи и друзей отдых на пляже, после которого все начали готовиться к «белой» вечеринке.

Кирилл Сафонов с радостью помогал дочери готовиться к свадьбе. «Зови меня папочкой-организатором свадьбы», — писал он в Instagram ранее.

Влюбленные рассказывали, что устроят две свадьбы, в Израиле и Нью-Йорке. Состоится ли вторая, пока неизвестно.