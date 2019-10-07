Кирилл Сафонов выдал замуж единственную дочь
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Фото: Instagram
Несколько дней назад Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном Леоном улетели в Израиль. В первое заграничное путешествие с малышом супруги отправились на свадьбу единственной дочери актера 25-летней Анастасии Сафоновой.
Анастасия работает моделью за границей, сейчас она живет в Нью-Йорке. Несколько лет назад она начала встречаться с парнем по имени Стивен Мерфи, успешным финансистом на рынке криптовалюты. В 2017-м он сделал ей предложение и услышал заветное «да». Отец выбор дочери одобрил.
В Тель-Авиве молодожены арендовали номер в шикарной гостинице The Setai на берегу Средиземного моря. Перед началом праздника Анастасия и Стивен устроили для семьи и друзей отдых на пляже, после которого все начали готовиться к «белой» вечеринке.
Кирилл Сафонов с радостью помогал дочери готовиться к свадьбе. «Зови меня папочкой-организатором свадьбы», — писал он в Instagram ранее.
Влюбленные рассказывали, что устроят две свадьбы, в Израиле и Нью-Йорке. Состоится ли вторая, пока неизвестно.
Фото и видео: Instagram
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