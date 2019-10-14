«Модель превосходна»: Кирилл Сафонов показал, какой красавицей видит свою молодую жену Сашу Савельеву

Свадьба прошла замечательно, о чем несколько дней рассказывала сама невеста, ее счастливый отец и его жена Саша Савельева.

После праздника семья решила остаться в Израиле еще на некоторое время. Молодая мама наслаждается там теплой погодой и купанием в Мертвом море, которое, по ее мнению, идеально смывает московский смог. Фотографиями с отдыха актриса делится в своем Instagram.

А ее супруг опубликовал на своей странице красивый снимок жены, сделанный им самим. При этом актер не скрывает, что восхищается молодой супругой. И в подписи к снимку он предложил не обсуждать его идеальную модель, а обсудить фотографа – его самого.