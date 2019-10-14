«Модель превосходна»: Кирилл Сафонов показал, какой красавицей видит свою молодую жену Сашу Савельеву
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Фото: Instagram
Саша Савельева, Кирилл Сафонов и их полугодовалый сын Леон продолжают отдыхать в Израиле. Туда они улетели на свадьбу дочери актера Анастасии.
Свадьба прошла замечательно, о чем несколько дней рассказывала сама невеста, ее счастливый отец и его жена Саша Савельева.
После праздника семья решила остаться в Израиле еще на некоторое время. Молодая мама наслаждается там теплой погодой и купанием в Мертвом море, которое, по ее мнению, идеально смывает московский смог. Фотографиями с отдыха актриса делится в своем Instagram.
А ее супруг опубликовал на своей странице красивый снимок жены, сделанный им самим. При этом актер не скрывает, что восхищается молодой супругой. И в подписи к снимку он предложил не обсуждать его идеальную модель, а обсудить фотографа – его самого.
«Прекрасно все: и модель, и фотограф, и природа», «Из 5 - 10 баллов и модели и фотографу!», «Безусловно , у Вас очень красивая , нежная жена», «Модель прекрасна, фотограф тоже!!!», - поддержали Кирилла в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Напомним, 25-летняя дочь актера Анастасия Сафонова вышла замуж за финансиста Стивена Мерфи. Все о торжестве, которое прошло в Израиле, можете прочитать, перейдя по ССЫЛКЕ.
Фото и видео: Instragram
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