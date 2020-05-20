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35-летняя Ольга Серябкина взбудоражила Сеть фото в одном лишь одеяле: «"Горячая" невеста»

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Ольга Серябкина

Фото: Instagram

Экс-солистка группы Serebro устроила фотосессию без одежды, но в темных очках. Подписчики сравнили ее образ с подвенечным.

35-летняя Ольга Серябкина побаловала подписчиков фотографией, на которой позирует укутанной в одеяло. Артистка похвасталась белоснежной кожей и стройными ногами, выглядывающими из-под ее оригинального «наряда».

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Публикация от Ольга Серябкина (@seryabkina)

Снимок взбудоражил поклонников экс-солистки группы Serebro. «Прекрасно», «Ооо, трендовый наряд. Планирую сегодня так принарядиться, и бокал кефира с печенюшками на полдник», «Красотка без челки», «Горячая невеста», «Мой лучший наряд последних двух месяцев», «Идеальна», «Обожаю», «Оля, ты просто огонь», «Красавица», «Даже с утра ты шикарно выглядишь», «Просто слов нет, какая офигенная», «Абсолютная красота», «Невеста».

Ольга Серябкина любит впечатлять своих поклонников. Так, ранее она представила свое новое видео, облачившись в корсет из «жидкого металла», а также показывала образ, который изменил ее до неузнаваемости.

А вам нравятся подобные откровенные фотосессии?

Фото и видео: Instagram

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