34-летняя Ольга Серябкина примерила дерзкий образ и изменилась до неузнаваемости

«Какая ты тут красивая и весенняя», «Костюм какой то траурный, как венок на могилку», «Образ дешевки», «Я люблю тебя любую, но когда же у тебя отрастет эта челка», «Скажите ей кто-нибудь, что ей челка идет... пожалуйста», «Ты похожа на актера из нянек», «Серябкина ты стала похожа на Серябкину», — гласят противоречивые комментарии.

На предыдущем фото певицу сравнили с Надеждой Бабкиной: