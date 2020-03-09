34-летняя Ольга Серябкина примерила дерзкий образ и изменилась до неузнаваемости
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Фото: Instagram Ольги Серябкиной
Популярная певица Ольга Серябкина экспериментирует с образом. «Рваная» челка, цепи, взгляд свысока — новая фотография в блоге артистки смутила ее подписчиков.
«Какая ты тут красивая и весенняя», «Костюм какой то траурный, как венок на могилку», «Образ дешевки», «Я люблю тебя любую, но когда же у тебя отрастет эта челка», «Скажите ей кто-нибудь, что ей челка идет... пожалуйста», «Ты похожа на актера из нянек», «Серябкина ты стала похожа на Серябкину», — гласят противоречивые комментарии.
На предыдущем фото певицу сравнили с Надеждой Бабкиной:
А вам нравится челка Ольги? Или она гармоничнее выглядит без нее?
Фото и видео: instagram
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