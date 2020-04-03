Ольга Серябкина в корсете из «жидкого металла» и латексе представила новое музыкальное видео

В пятницу, 3 апреля, в Сети состоялась премьера нового видеоклипа Ольги Серябкиной на песню «Что же ты наделал». В кадре певица предстала в стильном футуристическом образе, состоящем из черного латексного костюма и корсета из «жидкого металла», подчеркивающем стройную фигуру звезды.

«Какая красивая», «Просто бомба», «Такая космическая красота», «Образ с темной помадой и зализанной прической просто вау», «Очень красивые съемки! Костюмчик - космос», «Уровень эстетики просто зашкаливает, очень красиво. Макияж и костюмы — офигенные. Песня и клип просто огонь», «Оля совсем другая, она изменилась. Внешне, это бросается в глаза», «А можно в этом латексом костюме выступать теперь?», — обсуждают поклонники.

А вам понравился образ и клип?