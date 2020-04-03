passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ольга Серябкина в корсете из «жидкого металла» и латексе представила новое музыкальное видео

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Ольга Серябкина

Фото: Кадр из клипа Ольги Серябкиной

34-летняя Ольга Серябкина представила клип на песню «Что же ты наделал».

В пятницу, 3 апреля, в Сети состоялась премьера нового видеоклипа Ольги Серябкиной на песню «Что же ты наделал». В кадре певица предстала в стильном футуристическом образе, состоящем из черного латексного костюма и корсета из «жидкого металла», подчеркивающем стройную фигуру звезды.

«Какая красивая», «Просто бомба», «Такая космическая красота», «Образ с темной помадой и зализанной прической просто вау», «Очень красивые съемки! Костюмчик - космос», «Уровень эстетики просто зашкаливает, очень красиво. Макияж и костюмы — офигенные. Песня и клип просто огонь», «Оля совсем другая, она изменилась. Внешне, это бросается в глаза», «А можно в этом латексом костюме выступать теперь?», — обсуждают поклонники.

А вам понравился образ и клип?

Фото и видео: Instagram, YouTube

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!