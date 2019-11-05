34-летняя Екатерина Варнава решилась кардинально сменить имидж после участия в пикантной фотосессии

Для прошлых съемок Варнава выбирала объемные прически с длинными локонами. А для новых снимков выбор остановила на короткой стрижке, да еще и непривычном для себя темном цвете волос. И результат настолько понравился Екатерине, что она решилась на смену имиджа, о чем рассказала фолловерам.

«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — написала юмористка под фотографией.