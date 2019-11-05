34-летняя Екатерина Варнава решилась кардинально сменить имидж после участия в пикантной фотосессии
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
С недавнего времени 34-летняя участница Comedy Women Екатерина Варнава стала радовать подписчиков откровенными фотосессиями. Артистка с гордостью показывает свою идеальную фигуру и собирает сотни комплиментов.
Для прошлых съемок Варнава выбирала объемные прически с длинными локонами. А для новых снимков выбор остановила на короткой стрижке, да еще и непривычном для себя темном цвете волос. И результат настолько понравился Екатерине, что она решилась на смену имиджа, о чем рассказала фолловерам.
«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — написала юмористка под фотографией.
«Давно пора!», — первым поддержал идею друг Варнавы Сергей Лазарев.
«Как тебе круто! Я тоже подстригусь», — пообещала Наталья Подольская.
«Огонь!», — одобрила актриса Светлана Устинова.
Многие подписчики не раз критиковали Екатерина Варнаву за излишнюю худобу, которая, как им кажется, граничит с анорексией. На это артистка отвечала, что гордится своим телом, над которым много работает.
Кстати, Варнава не скрывает, что делала несколько пластических операций, о них она рассказывала на шоу Насти Ивлеевой.