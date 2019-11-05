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34-летняя Екатерина Варнава решилась кардинально сменить имидж после участия в пикантной фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Варнава

Фото: Instagram

Артистка снялась с короткой стрижкой и без одежды.

С недавнего времени 34-летняя участница Comedy Women Екатерина Варнава стала радовать подписчиков откровенными фотосессиями. Артистка с гордостью показывает свою идеальную фигуру и собирает сотни комплиментов.

Для прошлых съемок Варнава выбирала объемные прически с длинными локонами. А для новых снимков выбор остановила на короткой стрижке, да еще и непривычном для себя темном цвете волос. И результат настолько понравился Екатерине, что она решилась на смену имиджа, о чем рассказала фолловерам.

«Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю», — написала юмористка под фотографией.

«Давно пора!», — первым поддержал идею друг Варнавы Сергей Лазарев.

«Как тебе круто! Я тоже подстригусь», — пообещала Наталья Подольская.

«Огонь!», — одобрила актриса Светлана Устинова.

Многие подписчики не раз критиковали Екатерина Варнаву за излишнюю худобу, которая, как им кажется, граничит с анорексией. На это артистка отвечала, что гордится своим телом, над которым много работает.

Кстати, Варнава не скрывает, что делала несколько пластических операций, о них она рассказывала на шоу Насти Ивлеевой.