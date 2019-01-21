«Лучшая пародия»: Екатерина Варнава зажигательно станцевала под новый хит Ольги Бузовой

Большинство интернет-пользователей, к слову, вполне мирно и позитивно восприняли шутку Екатерины Варнавы и с удовольствием посмотрели пародию: «Вы сделали мой день!», «На это можно смотреть вечно!», «Лучше чем Бузова танцуете», «Екатерина, вы прекрасны) Это так поднимает настроение», «Огнище!!!», «Это лучшая пародия», «Ржууууууууу) Просматриваю снова и снова» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вам понравилось видео Варнавы?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram, Youtube.com / Ольга Бузова