«Лучшая пародия»: Екатерина Варнава зажигательно станцевала под новый хит Ольги Бузовой

Не зря Екатерина Варнава участвует в шоу Comedy Woman — чувства юмора ей не занимать. На днях актриса выложила в свой микроблог смешной ролик, на котором исполняет зажигательный танец, а на фоне играет новый хит «Танцуй под Бузову».
Однако закончить танец Екатерине не удалось — кто-то из друзей в шутку ударил ее подушкой, видимо, устав от бесконечных «репетиций». А в подписи к видео Варнава посмеялась над фанатами Бузовой: «Я была лучшего мнения о вас, Екатерина. Отписываюсь».
Большинство интернет-пользователей, к слову, вполне мирно и позитивно восприняли шутку Екатерины Варнавы и с удовольствием посмотрели пародию: «Вы сделали мой день!», «На это можно смотреть вечно!», «Лучше чем Бузова танцуете», «Екатерина, вы прекрасны) Это так поднимает настроение», «Огнище!!!», «Это лучшая пародия», «Ржууууууууу) Просматриваю снова и снова» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вам понравилось видео Варнавы?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram, Youtube.com / Ольга Бузова