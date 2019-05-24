Екатерина Варнава, Тимур Батрутдинов с племянницами и Гарик Харламов на премьере мультфильма «Тайная жизнь домашних животных — 2»

Первыми мультфильм оценили звезда Comedy Woman Екатерина Варнава и резиденты Comedy Club Гарик Харламов, Демис Карибидис с женой и дочерью, а также Тимур Батрутдинов. Компанию последнему составили любимые племянницы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Тайная жизнь домашних животных — 2» — это продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев. Чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не могут и помыслить. В русскоязычной версии роли персонажей озвучили Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Сергей Гармаш, Борис Быстров, Илья Исаев, Ирина Савина.
Посмотреть мультфильм в кинотеатрах можно c 25 мая.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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