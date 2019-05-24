Екатерина Варнава, Тимур Батрутдинов с племянницами и Гарик Харламов на премьере мультфильма «Тайная жизнь домашних животных — 2»

«Тайная жизнь домашних животных — 2» — это продолжение семейной анимационной комедии, раскрывающей секреты домашних любимцев. Чем же они занимаются, оставаясь без присмотра? Такие ручные и уютные, питомцы пускаются в новые бесшабашные похождения, о которых их наивные хозяева не могут и помыслить. В русскоязычной версии роли персонажей озвучили Екатерина Варнава, Гарик Харламов, Сергей Гармаш, Борис Быстров, Илья Исаев, Ирина Савина.

Посмотреть мультфильм в кинотеатрах можно c 25 мая.