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33-летняя Екатерина Варнава рассказала о своих пластических операциях: «Их было много»

Екатерина Варнава призналась, что делала пластику.

Долгие годы зрители шоу Comedy Woman на ТНТ, звездой которого является Екатерина Варнава, гадали: насколько натуральна внешность той, кому достаются роли эффектных дам и «тюнингованных» содержанок. В эфире «AgentShow» актриса рассказала Насте Ивлеевой, какие части ее лица и тела претерпели хирургическое вмешательство.

«Самый популярный вопрос, который мне задают, это "Сколько пластических операций я сделала". Их было много! Зарабатывать я начала достаточно рано, потому что операции стоят денег. Но я понимаю, что, как бы я ни старалась, сколько бы пластических операций ни делала, все равно рано или поздно возраст возьмет свое. Мне 33, а все думают, что 35», — шутит звезда.

А вот отличная фигура Варнавы — результат длительных многочасовых тренировок. «Я не переношу спортзал, но обожаю танцы! Сколько себя помню, я всегда танцевала! Танцы держат меня в тонусе, вдохновляют, поднимают настроение. Танцы дают мне очень мощный заряд энергии! Кто-то любит плавание, кто-то бег — это все сугубо индивидуально. Главное, чтобы вы получали удовольствие, чтобы вы кайфовали от выбранной вами активности», — уверена Екатерина.

Фото: instagram

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