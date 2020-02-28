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33-летняя Юлия Савичева призналась, почему отказывается от уколов красоты и когда начнет делать пластику

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Савичева

Фото: Instagram

Певица поделилась с читателями своими секретами ухода за лицом и порадовалась, что все больше женщин начинают ценить свою природную красоту.

Юлия Савичева откровенно призналась, почему не делает уколы красоты и когда планирует начать делать пластические операции. В Instagram она опубликовала пост, в котором все разложила по полочкам.

«Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота — это модно! Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни. Я никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, даже так называемые уколы красоты пока обхожу стороной. Мой уход для лица — это дважды в день умывания с очищающей пенкой, сыворотка, затем увлажняющий крем. Иногда делаю очищающие и увлажняющие маски. А вообще, мне с генетикой повезло. Моя мама очень молодо выглядит в свои 50», — рассказала 33-летняя выпускница «Фабрики звезд».

«Вот будет мне столько же, тогда и посмотрим, но я знаю, что до последнего буду оттягивать момент первого укола красоты. Себя нужно любить и принимать таким, какой ты есть. Ведь все мы настолько уникальны!», — считает Юлия Савичева.

«Невероятно красивая! Сияние изнутри!», «Самая умная, правильная, женственная девушка в мире», «Очень-очень красивая Юлечка!», «И правильно, красивая», — похвалили Юлию в комментариях, согласившись с ее доводами.

В социальной сети Юлия не стесняется показывать себя такой, как она есть на самом деле. Но одновременно с «правдивыми» фото (без макияжа) певица делится и снимками профессиональных фотосессий.

А вам какая Юлия Савичева нравится больше?

Фото и видео: Instagram

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