33-летняя Юлия Савичева призналась, почему отказывается от уколов красоты и когда начнет делать пластику

Юлия Савичева откровенно призналась, почему не делает уколы красоты и когда планирует начать делать пластические операции. В Instagram она опубликовала пост, в котором все разложила по полочкам.

«Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота — это модно! Я очень рада, что многие начали отказываться от пластических операций во имя натуральной красоты и перестали заниматься стихийным наращиванием всего что можно (и нельзя) и все больше углубляются в здоровый образ жизни. Я никогда не прибегала ни к каким хирургическим вмешательствам, даже так называемые уколы красоты пока обхожу стороной. Мой уход для лица — это дважды в день умывания с очищающей пенкой, сыворотка, затем увлажняющий крем. Иногда делаю очищающие и увлажняющие маски. А вообще, мне с генетикой повезло. Моя мама очень молодо выглядит в свои 50», — рассказала 33-летняя выпускница «Фабрики звезд».