Поклонники Юлии Савичевой одобрили ее образ в мини-платье с открытыми плечами: «Вам очень идет»

Подписчикам любимая артистка в таком виде очень понравилась. «Самая красивая и неповторимая», «Какая элегантная», «Юленька, какая же Вы очаровательная и талантливая! У Вас тонкий и изумительный вкус», «Красотка», «Этот образ вам идет», - написали ей комментарии.

Напомним, единственная и долгожданная дочь Савичевой Аня родилась в июле 2017 года. Артистка скрывает девочку от посторонних глаз и лишь однажды показала ее в Instagram и то со спины.