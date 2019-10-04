Поклонники Юлии Савичевой одобрили ее образ в мини-платье с открытыми плечами: «Вам очень идет»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Несколько лет назад на пике своей карьеры Юлия Савичева ушла с эстрады, посвятив всю себя мужу и маленькой дочке Ане. Но недавно финалистка «Фабрики звезд – 2» вновь вернулась к творчеству.
Юлия записывает новые песни и снимает клипы, участвует в съемках разных программ. Романтичный и нежный образ Савичевой стал ее визитной карточкой.
Для съемок одно из шоу на телевидении Юля примерила неожиданный образ. Певица выбрала для мероприятия черное мини-платье с разрезом и полностью открытыми плечами.
Подписчикам любимая артистка в таком виде очень понравилась. «Самая красивая и неповторимая», «Какая элегантная», «Юленька, какая же Вы очаровательная и талантливая! У Вас тонкий и изумительный вкус», «Красотка», «Этот образ вам идет», - написали ей комментарии.
Напомним, единственная и долгожданная дочь Савичевой Аня родилась в июле 2017 года. Артистка скрывает девочку от посторонних глаз и лишь однажды показала ее в Instagram и то со спины.
Фото и видео: Instagram
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