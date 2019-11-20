«А я могу быть и такой»: Юлия Савичева продемонстрировала бесконечные ноги и задумалась о смене образа
«А я могу быть и такой! Очень люблю меняться и не боюсь это делать, как видите. В многочисленных проектах вы не могли этого не заметить. А ведь многие девушки боятся даже самых незначительных перемен. Сейчас я точно знаю, что все идет изнутри. Примерив даже длинное платье — драйв, рок и мой характер никуда не денутся. Кто бывал на моих концертах, знает. Со временем каждой девушке хочется почувствовать себя сексуальной, красивой и открыть в себе новые грани», — написала она.
«Стереотипы — дело такое. Совсем немногие готовы признать, что заблуждались или что-то могло вокруг измениться, стать лучше. Не все готовы заново взглянуть на те или иные ситуации и увидеть что-то новое. Со временем меняется все: окружающая нас реальность, мы сами, наши приоритеты, взгляды на себя и на жизнь. Поэтому, девочки, не бойтесь экспериментировать, посмотрите на себя с другой стороны. Ведь это так интересно! Кстати, единственное, чего я еще не делала — кардинально не меняла цвет волос. Как думаете, пойдет мне быть жгучей брюнеткой или платиновой блондинкой?», — добавила она.
Фото и видео: instagram
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