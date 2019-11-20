«А я могу быть и такой»: Юлия Савичева продемонстрировала бесконечные ноги и задумалась о смене образа

«Стереотипы — дело такое. Совсем немногие готовы признать, что заблуждались или что-то могло вокруг измениться, стать лучше. Не все готовы заново взглянуть на те или иные ситуации и увидеть что-то новое. Со временем меняется все: окружающая нас реальность, мы сами, наши приоритеты, взгляды на себя и на жизнь. Поэтому, девочки, не бойтесь экспериментировать, посмотрите на себя с другой стороны. Ведь это так интересно! Кстати, единственное, чего я еще не делала — кардинально не меняла цвет волос. Как думаете, пойдет мне быть жгучей брюнеткой или платиновой блондинкой?», — добавила она.