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3-2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Кети Топурия

Фото: @keti_one_official/ Instagram

О том, как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Оксана Самойлова и ее большая семья с самого утра отправились на соревнования по гимнастике. В них участвовали ее средняя дочь Лея и младшая Мая. Результатами инстадива поделилась в своем блоге. «Сегодня у нас 1 место у Майи и 4 у Леюшки», — написала звездная мамочка.

Мы уже писали о том, что Ольга Бузова записала трек с Аней Покров. Но как оказалось, это не все. Звезда подготовила для своих поклонников настоящий сюрприз — вместе с ней и блогершей песню исполнил Даня Милохин, который тоже принял участие в клипе. «У тебя все будет! Девчулички мои, это песня для вас. Мы с вами. Анют, я знаю как ты мечтала о фите со мной. Твоя мечта сбылась. И я счастлива, что мы записали этот трек, гимн по восстановлению себя», — написала знаменитая брюнетка.

Максим Галкин рассказал о новом занятии своего сына.

«У Гарри новое увлечение - он теперь фотограф - к слову, фотки получается хорошие!», — подписал публикацию шоумен.

Ида Галич и Аглая Тарасова наслаждаются отдыхом в Дубае. Сегодня блогер поделилась видео, в котором продемонстрировала постройневшую фигуру.

А как вы провели выходные? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: Instagram

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