3-2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мы уже писали о том, что Ольга Бузова записала трек с Аней Покров. Но как оказалось, это не все. Звезда подготовила для своих поклонников настоящий сюрприз — вместе с ней и блогершей песню исполнил Даня Милохин, который тоже принял участие в клипе. «У тебя все будет! Девчулички мои, это песня для вас. Мы с вами. Анют, я знаю как ты мечтала о фите со мной. Твоя мечта сбылась. И я счастлива, что мы записали этот трек, гимн по восстановлению себя», — написала знаменитая брюнетка.