3-2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @keti_one_official/ Instagram
Оксана Самойлова и ее большая семья с самого утра отправились на соревнования по гимнастике. В них участвовали ее средняя дочь Лея и младшая Мая. Результатами инстадива поделилась в своем блоге. «Сегодня у нас 1 место у Майи и 4 у Леюшки», — написала звездная мамочка.
Мы уже писали о том, что Ольга Бузова записала трек с Аней Покров. Но как оказалось, это не все. Звезда подготовила для своих поклонников настоящий сюрприз — вместе с ней и блогершей песню исполнил Даня Милохин, который тоже принял участие в клипе. «У тебя все будет! Девчулички мои, это песня для вас. Мы с вами. Анют, я знаю как ты мечтала о фите со мной. Твоя мечта сбылась. И я счастлива, что мы записали этот трек, гимн по восстановлению себя», — написала знаменитая брюнетка.
Максим Галкин рассказал о новом занятии своего сына.
«У Гарри новое увлечение - он теперь фотограф - к слову, фотки получается хорошие!», — подписал публикацию шоумен.
Ида Галич и Аглая Тарасова наслаждаются отдыхом в Дубае. Сегодня блогер поделилась видео, в котором продемонстрировала постройневшую фигуру.
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Фото и видео: Instagram
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