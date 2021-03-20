Оксана Самойлова раскрыла подробности операции по увеличению груди: «Обошлось в 600 тысяч»

Кроме того, инстадива сообщила, что на этот раз ей вкололи уже большее количество препарата, так как от кормления четырех детей грудь растянулась. «Знаете, я ни дня в своей жизни не пожалела о том, что когда-то сделала грудь… Меньше поставить нельзя было, поэтому можете поздравить меня с новыми формами», — откровенно рассказала бизнесвумен.

«Ура! Я сделала это. Почему я так радуюсь, спросите вы. Потому что на повторную операцию решиться гораздо сложнее. Мотивации недостаточно, так как и так все нормально. Это ты на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь на своем пути. А это была моя третья попытка, две предыдущие не увенчались успехом, с одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем X», — написала Самойлова.

А вы бы решились на пластическую операцию? Делитесь своими ответами в комментариях!