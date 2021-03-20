Оксана Самойлова раскрыла подробности операции по увеличению груди: «Обошлось в 600 тысяч»
Фото: @samoylovaoxana/ Instagram
Со своими подписчиками знаменитость поделилась интимными подробностями операции. Звезда рассказала, что услуги врача дорого обошлись ей — в 600 тысяч рублей, хотя несколько лет назад Оксана потратила на это 200 тысяч.
Кроме того, инстадива сообщила, что на этот раз ей вкололи уже большее количество препарата, так как от кормления четырех детей грудь растянулась. «Знаете, я ни дня в своей жизни не пожалела о том, что когда-то сделала грудь… Меньше поставить нельзя было, поэтому можете поздравить меня с новыми формами», — откровенно рассказала бизнесвумен.
«Ура! Я сделала это. Почему я так радуюсь, спросите вы. Потому что на повторную операцию решиться гораздо сложнее. Мотивации недостаточно, так как и так все нормально. Это ты на первую с родным минус первым летишь на крыльях и ничего не замечаешь на своем пути. А это была моя третья попытка, две предыдущие не увенчались успехом, с одной я вообще сбежала, вторую отменила в ночь перед днем X», — написала Самойлова.
А вы бы решились на пластическую операцию? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @samoylovaoxana/ Instagram
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