29 декабря: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Милана Кержакова показала новое фото подросшего сына. «Знакомьтесь, это мой сынок, Артемий. Теперь можно заливать миллионы фото с ним, которые скопились за 9 месяцев. На самом деле интервью не только о сыне, но и о моем папе, которого также 9 месяцев физически нет со мной. И в этом интервью я говорю максимально честно, говорила, пытаясь помочь каждому, кто переживает утрату. Я также говорила о том, как я воспринимаю жизнь сейчас, возможно, я перед вами предстану несколько другим человеком и кому-то могу не понравится, но зато это я — такая, какая есть», — написала звезда, забыв, что фанаты уже успели рассмотреть лицо ее мальчика.
Анастасия Стоцкая, Ксения Бородина и Юлия Барановская с детьми посетили «главную елку страны». «Я в детстве столько на елки не ходила. Сегодня — Кремль. Зато абсолютно 100% новогоднее настроение», — заметила Юля. «У нас начались елки. Были уже на Кремлевской, сегодня "Крокус", завтра "Щелкунчик" в Большом театре, потом немного передохнем и опять по елкам», — показала Ксения уже уставшую дочь.
Сияющая Альбина Джанабаева показала фото «в обществе шикарных мужчин». А Наталья Подольская — в окружении самых любимых. «Я, наверное, никогда так сильно не ждала этот праздник, как в этом году», — написала Юлия Топольницкая под фото с любимым мужем.
Виктория Дайнеко продемонстрировала тренированную спину и тату: «Как вы проводите обычно свой вечер пятницы? Сегодня я снова была на любимых занятиях, потом купила самую красивую елочку в городе, мы нарядили ее всей семьёй. Такие вот дела». Дима Билан поделился новогодним настроением и сообщил, что будет работать всю праздничную ночь.
У Алексея Чумакова обнаружился еще один талант (помимо песен и книг): «"Моя силиконовая обезьянка", наверное, так называются эти фотографии. Вот такое хобби — я против чучел. Хочешь бюст животного— сделай сам!»
Дмитрий Нагиев опубликовал новогоднее поздравление от наставников шоу «Голос».
Валерия анонсировала свое выступление на Первом канале:
А Алла Пугачева — новогоднюю премьеру:
Фото: instagram