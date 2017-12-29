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Милана Кержакова показала новое фото подросшего сына. «Знакомьтесь, это мой сынок, Артемий. Теперь можно заливать миллионы фото с ним, которые скопились за 9 месяцев. На самом деле интервью не только о сыне, но и о моем папе, которого также 9 месяцев физически нет со мной. И в этом интервью я говорю максимально честно, говорила, пытаясь помочь каждому, кто переживает утрату. Я также говорила о том, как я воспринимаю жизнь сейчас, возможно, я перед вами предстану несколько другим человеком и кому-то могу не понравится, но зато это я — такая, какая есть», — написала звезда, забыв, что фанаты уже успели рассмотреть лицо ее мальчика.

Анастасия Стоцкая, Ксения Бородина и Юлия Барановская с детьми посетили «главную елку страны». «Я в детстве столько на елки не ходила. Сегодня — Кремль. Зато абсолютно 100% новогоднее настроение», — заметила Юля. «У нас начались елки. Были уже на Кремлевской, сегодня "Крокус", завтра "Щелкунчик" в Большом театре, потом немного передохнем и опять по елкам», — показала Ксения уже уставшую дочь.