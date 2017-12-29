Дмитрий Нагиев назвал победителя 6-го сезона шоу «Голос»
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Победителем шестого сезона шоу «Голос» стал Селим Алахяров.
Сегодня в эфире Первого канала с помощью зрительского голосования был определен победитель шестого сезона шоу «Голос». Лучшим голосом России стал Селим Алахяров. За участника проголосовали 67,3% телезрителей.
Помимо статуэтки, Селиму вручили миллион рублей и автомобиль Ford Focus. На победу также боролись Ян Гэ, Ладислав Бубнар и Тимофей Копылов. Последний занял второе место и получил комплект профессионального музыкального оборудования.
Напомним, что победительницей первого сезона шоу стала Дина Гарипова, второго — Сергей Волчков, третьего — Александра Воробьева, четвертого — иеромонах Фотий, пятого — Дарья Антонюк.
Фото: кадры из эфира