Победителем шестого сезона шоу «Голос» стал Селим Алахяров.

Сегодня в эфире Первого канала с помощью зрительского голосования был определен победитель шестого сезона шоу «Голос». Лучшим голосом России стал Селим Алахяров. За участника проголосовали 67,3% телезрителей.