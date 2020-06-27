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26 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Нюши

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Нюша показала красавицу-маму: «С Днем Рождения, моя необыкновенная мамочка! Самая самая! Я тебя очень люблю!!! Будь бесконечно счастлива».

Виктория Бекхэм поделилась фотографией довольного мужа: «После вечера танцев», — семья отмечала день рождения его моложавой и задорной мамы.

Ольга Бузова поделилась фотографией из семейного альбома: «Моя Аня! Какая бы ты не была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой. Будь счастлива лап! И у меня ничего не поменялось — я всегда рядом».

Натали поделилась воспоминаниями после прощания с отцом:

Милана Тюльпанова показала селфи с Агатой Муцениеце: «Сегодня, однозначно, необычный день для меня)) Необычный он, в частности, потому, что я никогда не слышала и не читала столько положительных вещей в свой адрес. И я хочу сказать "спасибо". Агате, прежде всего, за то, что подняла эту болезненную тему, дав другим быть услышанными».

Нино Нинидзе показала, как занимается йогой:

Екатерина Волкова похвасталась стройными ногами: «Почему бы не добавить немного красок рутинным делам?»

Сергей Лазарев показал тело своей мечты:

Валерия сняла видео, как занимается спортом:

Резо Гигинеишвили поделился трогательным роликом:

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Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm)

Муж Наташи Королевой поднял настроение подписчикам:

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_Фото и видео: Instagram/@nyusha_nyusha/@buzova86/@milana_tulpanova/@volkovihome/@snatkina_anna/@therealgerihalliwell/@pavelvolyaofficial/@victoriabeckham/@valeriya/@rezofilm/@lazarevsergey/@ninosha13/@tarzan__official/@natali_star74

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