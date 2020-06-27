26 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Певица Нюша показала красавицу-маму: «С Днем Рождения, моя необыкновенная мамочка! Самая самая! Я тебя очень люблю!!! Будь бесконечно счастлива».
Виктория Бекхэм поделилась фотографией довольного мужа: «После вечера танцев», — семья отмечала день рождения его моложавой и задорной мамы.
Ольга Бузова поделилась фотографией из семейного альбома: «Моя Аня! Какая бы ты не была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой. Будь счастлива лап! И у меня ничего не поменялось — я всегда рядом».
Натали поделилась воспоминаниями после прощания с отцом:
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У отца в огороде😊,1996 год. Я казалась себе тогда очень взрослой... А папе здесь(фото 2 и 3)столько лет,сколько сейчас мне ,46, и он здесь кажется сейчас таким молодым...😁Странно всё с этой молодостью-старостью у людей...В 25 я казалась себе очень старой,а сейчас молодой...😂 Неужели важнее возраста самоощущение?...#натали #цветы #отец #лето1996
Милана Тюльпанова показала селфи с Агатой Муцениеце: «Сегодня, однозначно, необычный день для меня)) Необычный он, в частности, потому, что я никогда не слышала и не читала столько положительных вещей в свой адрес. И я хочу сказать "спасибо". Агате, прежде всего, за то, что подняла эту болезненную тему, дав другим быть услышанными».
Нино Нинидзе показала, как занимается йогой:
Екатерина Волкова похвасталась стройными ногами: «Почему бы не добавить немного красок рутинным делам?»
Сергей Лазарев показал тело своей мечты:
Валерия сняла видео, как занимается спортом:
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Давненько не размещала в ленте свои ежедневные занятия. Снимать меня некому, а с камерой на штативе без перестановки невозможно записать тренировку целиком- отвлекаться на это от дела не хочется. Но сегодня домашний оператор у меня был 🤣😜 #домашнийфитнес #валерия #зож
Резо Гигинеишвили поделился трогательным роликом:
Муж Наташи Королевой поднял настроение подписчикам:
Анна Снаткина искупалась в пруду: «Жизнь — это Божье отражение».
Павел Воля сфотографировался в лопухах: «Мы очень любим путешествовать и открывать для себя новые места. В этом году, скорее всего, будем исследовать интересные уголки нашей Родины».
Джери Холлиуэлл тоже насладилась природой: «Желаю такого же классного уикенда!»
_Фото и видео: Instagram/@nyusha_nyusha/@buzova86/@milana_tulpanova/@volkovihome/@snatkina_anna/@therealgerihalliwell/@pavelvolyaofficial/@victoriabeckham/@valeriya/@rezofilm/@lazarevsergey/@ninosha13/@tarzan__official/@natali_star74
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