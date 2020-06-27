26 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Нюша показала красавицу-маму: «С Днем Рождения, моя необыкновенная мамочка! Самая самая! Я тебя очень люблю!!! Будь бесконечно счастлива».

Виктория Бекхэм поделилась фотографией довольного мужа: «После вечера танцев», — семья отмечала день рождения его моложавой и задорной мамы.

Ольга Бузова поделилась фотографией из семейного альбома: «Моя Аня! Какая бы ты не была уже взрослая, для меня ты всегда будешь младшей сестренкой. Будь счастлива лап! И у меня ничего не поменялось — я всегда рядом».

Натали поделилась воспоминаниями после прощания с отцом: