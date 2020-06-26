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Дэвид Бекхэм показал трогательные фотографии с мамой — копией принцессы Дианы

45-летний английский футболист Дэвид Бекхэм нежно поздравил маму с днем рождения.

«С днем рождения самую восхитительную маму и нянечку! Мы любим тебя очень сильно и желаем отличного дня», — написал он под серией архивных фотографий.

Поклонники спортсмена отметили сходство его мамы с принцессой Дианой.

А вы видите это сходство?

Фото и видео: Instagram/@davidbeckham

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