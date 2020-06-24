46-летняя певица Натали потеряла отца

«24.06. Еду с похорон. И от души благодарю вас за поддержку по поводу ухода отца. Сначала не хотела делиться, так как это личное, а артист, всее-таки, из области развлечения... Но, оказывается, сочувствие облегчает скорбь... Немного побаивалась не очень привычных церемоний прощаний, но все прошло светло, легко, трогательно... И на душе хорошо... Конечно, всегда уход из этой жизни родного человека-неожиданность, но память и благодарность — чудодейственные способности человека... Светлого вам настроения...», — поблагодарила она за поддержку.

Редакция Passion.ru приносит соболезнования Натали, ее родным и близким.