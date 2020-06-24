46-летняя певица Натали потеряла отца
Фото: Instagram Натали
«Мой, наш папочка — Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет! Наш начальник! Наш главный энергетик! "Оргстекло"! Наш садовод, "помидорный король"! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка! Отпраздновал в феврале свое 70-летие! И на днях покинул нас... Трогательное видео сделал мой брат @maks_volga... Большой семьей, конечно, легче нести утрату... Скорбим, дети, жена, внуки... Любимый», — написала певица в блоге.
«24.06. Еду с похорон. И от души благодарю вас за поддержку по поводу ухода отца. Сначала не хотела делиться, так как это личное, а артист, всее-таки, из области развлечения... Но, оказывается, сочувствие облегчает скорбь... Немного побаивалась не очень привычных церемоний прощаний, но все прошло светло, легко, трогательно... И на душе хорошо... Конечно, всегда уход из этой жизни родного человека-неожиданность, но память и благодарность — чудодейственные способности человека... Светлого вам настроения...», — поблагодарила она за поддержку.
Редакция Passion.ru приносит соболезнования Натали, ее родным и близким.
Фото и видео: Instagram
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