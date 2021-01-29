21-летняя падчерица Камалы Харрис стала моделью известного агентства

21-летняя студентка отделения изящных искусств Школы дизайна Парсонса в Нью-Йорке Элла Эмхофф привлекла внимание президента агентства Ивана Барта. «Дело не в лице, размере ноги или попы. Она излучает дерзость и радость», — говорит он об Элле.

Сама новоиспеченная модель признается, что даже не думала о такой карьере. «У меня, как и у многих других девушек, были проблемы с самооценкой. Страшно идти в этот мир, сфокусированный на твоей внешности», — признается девушка. Она также рассказала, что ей пришлось убедить родителей — Керстин и Дугласа Эмхофф, а также мачеху Камалу Харрис в том, что это хорошая идея. Теперь, по словам Эллы, вся ее семья, видя, как она взволнована и заинтересована в предложении, радуются за нее.