21-летняя падчерица Камалы Харрис стала моделью известного агентства
Фото: East News
Первая в истории США женщина-вице-президент Камала Харрис вышла замуж за Дугласа Эмхоффа в 2014 году. Общих детей у них нет, но у Дугласа есть двое детей от первого брака — Колин и Элла.
После того, как Элла Эмхофф появилась на инаугурации Джо Байдена в пальто Miu Miu, ей предложили контракт с известным модельным агентством IMG Models, сообщает Hello!.
Фото: Getty Images
21-летняя студентка отделения изящных искусств Школы дизайна Парсонса в Нью-Йорке Элла Эмхофф привлекла внимание президента агентства Ивана Барта. «Дело не в лице, размере ноги или попы. Она излучает дерзость и радость», — говорит он об Элле.
Сама новоиспеченная модель признается, что даже не думала о такой карьере. «У меня, как и у многих других девушек, были проблемы с самооценкой. Страшно идти в этот мир, сфокусированный на твоей внешности», — признается девушка. Она также рассказала, что ей пришлось убедить родителей — Керстин и Дугласа Эмхофф, а также мачеху Камалу Харрис в том, что это хорошая идея. Теперь, по словам Эллы, вся ее семья, видя, как она взволнована и заинтересована в предложении, радуются за нее.
В Instagram Элла Эмхофф показывает себя такой, какая она есть — необычной последовательницей бодипозитива.
На страницу Эллы Эмхофф подписаны уже более 300 тысяч человек. И, судя по тому, какое внимание она привлекает в последнее время, аудитория ее поклонников будет расти.
Фото и видео: Instagram Эллы Эмхофф, Easn News
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