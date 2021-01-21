Джилл Байден против Мелании Трамп: чей инаугурационный образ ярче

Новоиспеченная первая леди США блеснула в двойке из платья с декором из сетки и жемчуга и пальто А-силуэта от нью-йоркского бренда Markarian, сообщает Harper’s Bazaar. Дополнили образ замшевые лодочки, кожаные перчатки в тон и еще один незаменимый в свете последних событий аксессуар — защитная маска.

Эксперимент с небесными тонами провела и Мелания Трамп на инаугурации супруга в 2017-м. На церемонии жена президента появилась в элегантном кашемировом костюме от Ralph Lauren, который завершила высокими перчатками и классическими туфлями на шпильках головокружительной высоты. Любопытно, что оттенки синего часто появлялись в модной хронике первых леди. В нем сияла Пэт Никсон, Нэнси Рейган, Барбара и Лаура Буш.

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