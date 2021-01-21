Леди Гагу обвинили в плагиате наряда Аллы Пугачевой
Фото: www.instagram.com/ladygaga/
Леди Гага покорила поклонников своим эффектным нарядом на выступлении по случаю инаугурации Джо Байдена, которая состоялась 20 января. Певица появилась в роскошном платье с красным подолом от SCHIAPARELLI с золотым орлом на груди.
Но пока все отмечают шикарный наряд, стилист Аллы Пугачевой указал на то, что Леди Гага не первая, кто примерил этот образ — «Мы с Аллой Борисовной все равно были первыми».
На фотографии, которая появилась в Instagram Алишера, можно увидеть, что наряд Пугачёвой действительно очень похож на сценический образ Леди Гаги – тот же черный верх и красный подол, хотя золотого орла у Примадонны, конечно, нет.
В комментариях под постом подписчики отмечают, что Пугачева в этом образе выглядит намного ярче и элегантнее заморской звезды.
На инаугурации президента появились многие голливудские звезды, которые рады тому, что страну возглавил тот, кого все хотели видеть у власти на мероприятии появились – Дженнифер Лопез, Бон Джови, Деми Ловато, Том Хэнкс и другие известные личности.
Фото и видео: Instagram Леди Гаги
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