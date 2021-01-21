Леди Гагу обвинили в плагиате наряда Аллы Пугачевой

На фотографии, которая появилась в Instagram Алишера, можно увидеть, что наряд Пугачёвой действительно очень похож на сценический образ Леди Гаги – тот же черный верх и красный подол, хотя золотого орла у Примадонны, конечно, нет.

В комментариях под постом подписчики отмечают, что Пугачева в этом образе выглядит намного ярче и элегантнее заморской звезды.

На инаугурации президента появились многие голливудские звезды, которые рады тому, что страну возглавил тот, кого все хотели видеть у власти на мероприятии появились – Дженнифер Лопез, Бон Джови, Деми Ловато, Том Хэнкс и другие известные личности.