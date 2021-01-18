18 января самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус показала, как мастерски катается на коньках. На каток она отправилась с дочерью Настей. «Я была уверена, что это будет великий позор! Я ехала в машине и миллион раз представляла, как выйду на каток и сразу же упаду. Потом еще раз. И еще раз... Я не вставала на коньки с 2014 года, когда участвовала в проекте "Ледниковый период". Тогда у меня было параллельно три кинопроекта, выпуск премьеры, очень много спектаклей, грипп с осложнениями и вообще я только родила.
На льду я проводила не так много времени и была уверена, что ноги пойдут в отказ сразу, как на них наденут этот спортивный инвентарь. Но не тут-то было! То ли страх не ложануться перед ребенком, то ли еще чего.... Но я катилась! И норм вроде как! Ни разу не упала и даже снимать успевала», — написала актриса в блоге.
Джиган и Оксана Самойлова повеселили подписчиков забавным фото. На снимке Оксана тянула мужа за ногу, а на песке было написано по-английски «помогите». «Я истязаю его семейными отпусками, домашними вечерами и количеством детей и запрещаю ему идти на "Холостяк"», — прокомментировала модель фотографию.
Анна Нетребко дважды за день порадовала поклонников сменой имиджа. Сначала оперная дива примерила игривый наряд со шляпой, а несколько часов спустя опубликовала в блоге сразу несколько видео, где предстала в стильных и таких непривычных для нее образах. В одном ролике Анна позировала с сигаретой во рту, но отметила: «Я не курю». (Листайте карусель, чтобы увидеть красоту, — прим. ред.).
Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина примерила наряд русской красавицы и рассказала, что так согревается в холода (прошлой ночью в Москве зафиксировали самую холодную ночь за последние четыре года, — прим. ред.).
Певица и модель Ханна показала поклонникам смешные снимки из серии «ожидание и реальность».
Оксана Воеводина поделилась с фанатами красивой атмосферной фотографией и задалась вопросом: какие девушки нравятся мужчинам. «Каждая женщина красива по-своему, не надо про это забывать. Глупо ровнять всех по одному стандарту, — прокомментировала она. — Ответ у меня на данный вопрос такой: конечно, же уверенные в себе! Губы и груди остались в прошлом. Естественность снова в моде, ура!».
Маргарита Симоньян опубликовала фото с празднования дня рождения известного журналиста Вадима Глускера.
Экс-солистка группы «Лицей» Изольда Ишханишвили собрала комплименты за свою натуральную и цветущую красоту. (Недавно Passion.ru писал, как сложилась жизнь красавицы после ее ухода из группы).
Ольга Кабо поздравила Бориса Невзорова с днем рождения.
Актриса Светлана Иванов отдыхает на Мальдивах с семьей. Там они отправились на прогулку на лодке и встретили дельфинов.
Хайди Клум опубликовала в блоге фото со всеми четверыми детьми, которые отправились с ней на работу.
Марина Юдашкина поздравила всех с крещенским сочельником и опубликовала фото с мужем, дизайнером Валентином Юдашкиным. «С Крещением связаны погодные приметы. Наши предки верили, что ясная и холодная погода сулит сухое лето, а пасмурная говорит об обильном урожае. Яркие звезды на небе — к ранней весне! Интересно, сбудется или нет?! В этот праздник нельзя ссорится, ругаться и злиться! Будьте здоровы!» — написала она в Instagram.
Анфиса Чехова устроила фотосессию у моря в Сочи.
Елена Исинбаева снялась для Vogue. В блоге она показала стильное фото.
Эмин Агаларов умилил поклонников трогательным снимком с младшей дочерью Афиной. «Самый большой в мире подарок — это дети. Чтоб все росли здоровенькими и счастливыми», — написал он в блоге.
Фото и видео: Instagram Эмина Агалалова, Елены Исинбаевой, Анфисы Чеховой, Марины Юдашкиной, Хайди Клум, Светланы Ивановой, Ольги Кабо, Изольды Ишханишвили, Маргариты Симоньян, Оксан Воеводиной, Ханны, Екатерины Скулкиной, Анны Нетребко, Джигана, Кристины Асмус
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