18 января самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус показала, как мастерски катается на коньках. На каток она отправилась с дочерью Настей. «Я была уверена, что это будет великий позор! Я ехала в машине и миллион раз представляла, как выйду на каток и сразу же упаду. Потом еще раз. И еще раз... Я не вставала на коньки с 2014 года, когда участвовала в проекте "Ледниковый период". Тогда у меня было параллельно три кинопроекта, выпуск премьеры, очень много спектаклей, грипп с осложнениями и вообще я только родила.

На льду я проводила не так много времени и была уверена, что ноги пойдут в отказ сразу, как на них наденут этот спортивный инвентарь. Но не тут-то было! То ли страх не ложануться перед ребенком, то ли еще чего.... Но я катилась! И норм вроде как! Ни разу не упала и даже снимать успевала», — написала актриса в блоге.