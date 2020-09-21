«У меня отличная жизнь»: ради чего красавица Изольда Ишханишвили бросила группу «Лицей» и как сложилась ее судьба

Второй из-под крыла Алексея Макаревича выпорхнула Изольда Ишханишвили. «Мы 10 лет гастролировали буквально каждый день, мы жили в эйфории. Мы не знали нормальной жизни. Я решила заняться личной жизнью и попробовать себя в чем-то новом», — рассказала в недавнем интервью Изольда.

И в один из моментов терпение девушки кончилось: она решилась на перемены в жизни. О своем решении уйти из «Лицея» Изольда Ишханишвили сообщила по телефону. Ее шаг восприняли как предстельство, но она уверена, что с бывшими коллегами и продюсером рассталась по-дружески.