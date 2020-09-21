«У меня отличная жизнь»: ради чего красавица Изольда Ишханишвили бросила группу «Лицей» и как сложилась ее судьба
Фото: www.instagram.com/izolda_i/
«Золотой» состав группы «Лицей» продержался чуть больше шести лет, до тех пор, пока коллектив не покинула Лена Перова. Свой поступок она объяснила выгоранием и тем, что у нее не было возможности реализоваться в группе. «Мне сейчас не о чем разговаривать с девочками. Но пусть они на меня не обижаются. Я ценю время, проведенное с ними», — скажет позже Перова.
Фото: www.instagram.com/izolda_i/
Второй из-под крыла Алексея Макаревича выпорхнула Изольда Ишханишвили. «Мы 10 лет гастролировали буквально каждый день, мы жили в эйфории. Мы не знали нормальной жизни. Я решила заняться личной жизнью и попробовать себя в чем-то новом», — рассказала в недавнем интервью Изольда.
И в один из моментов терпение девушки кончилось: она решилась на перемены в жизни. О своем решении уйти из «Лицея» Изольда Ишханишвили сообщила по телефону. Ее шаг восприняли как предстельство, но она уверена, что с бывшими коллегами и продюсером рассталась по-дружески.
Фото: Кадр программы
В 2001 году Изольда создала собственную группу «Шоколад» и занялась ее раскруткой. Но ничего толкового из этого не вышло — проект провалился. Однако красавица не отчаялась и решила вплотную заняться личной жизнью.
Фото: Ekaterina Hmyrova/ Global Look press
Имя Изольды Ишханишвили все чаще стало появляться в светских хрониках: она вела богемную жизнь, часто появлялась на тусовках. Во время одного такого раута, где собрались крупные бизнесмены, экс-«лицеистка» познакомилась с будущим супругом Дмитрием Десятниковым. Он владеет крупной строительной компанией в Санкт-Петербурге.
Их свадьба была шикарной, но на нее пригласили только близких друзей. В 2012 году Изольда и Дмитрий стали родителями сына Эдварда. Семья живет в 500-метровом доме на Рублевке.
Фото: Кадр программы
Изольда с семьей много путешествуют. Она является дистрибьютором швейцарской косметики и часто посещает элитные профильные мероприятия по всему миру. Instagram Ишханишвили доказывает, что ее жизнь сложилась удачно, на многих снимках бывшая певица в шикарных нарядах и бриллиантах позирует со знаменитостями и голливудскими звездами.
Фото: www.instagram.com/izolda_i/
Возвращаться на сцену Изольда Ишханишвили не планирует: «У меня отличная жизнь и настолько все хорошо, что я сама не могу в это поверить», — признавалась ранее она. На вопрос, поет ли она сейчас красотка отвечает, что только колыбельные сыну.
Из всех «лицеисток» — бывших и настоящих — Изольда ведет самый закрытый образ жизни и крайне редко дает интервью. Она просто живет и наслаждается тем, как сложилась ее судьба.
Фото и видео: Instagram Изольды Ишханишвили, кадры программы Первого канала «Сегодня вечером», Ekaterina Hmyrova, Igor Primak, Evguenii Matveev/ Global Look press, youtube-канал «Группа Лицей»
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