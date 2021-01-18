Елена Исинбаева снялась для журнала Vogue: «Готова украсить ваши обложки»

Подписчики отметили, что Елена — живое воплощение поговорки, что человек должен быть красив и душой и телом, и что ей очень повезло с внешностью. Некоторые поклонники признались спортсменке в любви. «Шикарная, очень красивая и фото великолепные», — подытожили они.

В последнее время у Елены Исинбаевой насыщенная жизнь: она развивает спорт и благотворительность в Волгограде. И часто летает в Москву для съемок разных шоу. Так, недавно завершился «Ледниковый период», в котором Елена была в судействе. Спортсменке немало досталось критики за необъективную оценку способностей участников проекта. В финале шоу Елена сама встала на коньки и исполнила танец с Ильей Авербухом.

Илена Исинбаева часто показывает в блоге разные модные образы, но не все они приходятся по вкусу ее поклонникам. Так, в перерывах между съемками «Ледникового периода» спортсменка-телеведущая заглянула в гости к Ивану Урганту. В студии Елена появилась в костюме с леопардовым принтом и в грубых «мужских» ботинках. Тогда поклонники недоумевали, как она могла выбрать такой безвкусный наряд.

Зато, когда она показала утреннее селфи, то подписчики уже не поскупились на комплименты.