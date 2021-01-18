Елена Исинбаева снялась для журнала Vogue: «Готова украсить ваши обложки»
Фото: www.instagram.com/isinbaevayelena/
Елена Исинбаева поделилась с подписчиками радостью: она снялась для российского издания журнала Vogue. На фото, которое олимпийская чемпионка разместила в блоге, она позирует сидя босиком на высоком стуле в лаконичном черном костюме с расклешенными брюками.
«Не только люди из шоу-бизнеса могут быть героями модных журналов. Я готова украсить ваши обложки», — подписала она публикацию.
Подписчики отметили, что Елена — живое воплощение поговорки, что человек должен быть красив и душой и телом, и что ей очень повезло с внешностью. Некоторые поклонники признались спортсменке в любви. «Шикарная, очень красивая и фото великолепные», — подытожили они.
В последнее время у Елены Исинбаевой насыщенная жизнь: она развивает спорт и благотворительность в Волгограде. И часто летает в Москву для съемок разных шоу. Так, недавно завершился «Ледниковый период», в котором Елена была в судействе. Спортсменке немало досталось критики за необъективную оценку способностей участников проекта. В финале шоу Елена сама встала на коньки и исполнила танец с Ильей Авербухом.
Илена Исинбаева часто показывает в блоге разные модные образы, но не все они приходятся по вкусу ее поклонникам. Так, в перерывах между съемками «Ледникового периода» спортсменка-телеведущая заглянула в гости к Ивану Урганту. В студии Елена появилась в костюме с леопардовым принтом и в грубых «мужских» ботинках. Тогда поклонники недоумевали, как она могла выбрать такой безвкусный наряд.
Зато, когда она показала утреннее селфи, то подписчики уже не поскупились на комплименты.
Фото и видео: Instagram Елены Исинбаевой
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