18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/tatianatotmyanina/
Татьяна Тотьмянина поделилась с подписчиками милым фото супруга Алексея Ягудина и их маленькой дочери Мишель. «Вечная любовь», — прокомментировала она снимок.
54-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала в какой прекрасной форме находится. Она опубликовала фото из спортивного зала.
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова разместила в Instagram видео, снятое во время фотосессии. «Как же я люблю эту песню. У вас бывает такое? Когда на репите бесконечное количество раз, и все равно не надоедает? Это про меня сейчас», — рассказала она о своих эмоциях.
Анна Михалкова показала шкодное фото дочери Лидии и племянников Ивана и Нины — детей сестры Надежды и Резо Гигинеишвили.
Ксения Собчак трогательно поздравила сына Платона с 4-летием. Экс-супруг телеведущей Максим Виторган показал нежное фото с новорожденным сыном-именинником. «Сегодня Платону 4. Маме его спасибо и браво!», — написал он в блоге.
Наталья Ионова (Глюкоза) похвасталась идеальной фигурой, показав фото из домашнего спортзала: «Как же приятно достигать результатов, но чтобы это получалось, нужна постоянность! Я часто вылетаю из режима из-за концертов, командировок, съемок, да или просто, когда нет сил. И когда возвращаюсь в зал, иногда хочется заплакать: "Неужели все с начала?!". Но с другой стороны, я понимаю, что важно не то, как ты поднял ногу и сел ли ты на шпагат... Главное — это не забывать дорогу в зал! Идти на своей скорости, с удовольствием и получать радость от тренировки! Я против насилия, так сказать. Ну что, замотивировала я вас на зал сегодня?», — написала она на своей странице в Instagram.
Кэтрин Зета-Джонс разместила в социальной сети видео с супругом Майклом Дугласом. 18 ноября они отметили 20-ю годовщину со дня свадьбы.
«20 лет назад мы с Майклом поженились. Это была невероятная, волшебная ночь. Прошло 7305 ночей и дней. А я все так же люблю тебя, как тогда. Спасибо за любовь и смех», — призналась она в чувствах к супругу.
В дни, когда все вспоминают умершего 17 ноября режиссера Романа Виктюка, Максим Галкин разместил в Сети архивное фото с ним. «19 лет назад за читкой пьесы с Романом Григорьевичем Виктюком. Спасибо, Фима, что напомнил. Пойду тоже полистаю альбомы, чтобы порадовать вас, дорогие подписчики, воспоминаниями», — рассказал он о снимке.
Елена Летучая поздравила маму с днем рождения и опубликовала нежные фото с ней.
Ольга Кабо устроила себе необычную фотосессию. «Как в детстве», — подписала она снимок, на котором сидит на огромном стуле.
Мария Горбань достала из архива фото, когда она была молодой и жгучей брюнеткой.
Альбина Джанабаева показала романтичное и нежное фото из кафе. А Дарья Повереннова, на которую в последнее время нападают недоброжелатели, ответила им.
Ирина Пегова поделилась воспоминаниями из советского детства и показала, как выглядела в детсадовские годы. На ее странице появилось фото, где актриса запечатлена с сестрой и мамой у новогодней елки.
Глафира Тарханова, успевающая каждый день сниматься все в новых и новых фотосессиях, показала кадры, на которых позирует в образе Фриды Кало.
Лиза Арзамасова показала поклонникам фото, сделанное накануне перед спектаклем в Санкт-Петербурге.
Певица Зара, славящаяся кулинарными способностями, показала видео, в котором дегустирует кекс собственного приготовления.
Кристина Асмус рассказала о травме, полученной в детстве. «В подростковом возрасте в меня с достаточно большого расстояния стрельнули из пистолета пулькой. Целились в ноги, но пулька отрикошетила, попала в глаз и забралась под кожу. Папа сказал: "О, вообще фигня!" и извлек ее. Лопнуло множество сосудов и я два месяца ходила с кровяным глазом. Помню салатовая пулька была», — написала она в Сети.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус, Зары, Лизы Арзамасовой, Глафиры Тархановой, Ирины Пеговой, Дарьи Поверенновой, Альбины Джанабаевой, Марии Горбань, Ольги Кабо, Елены Летучей, Максима Галкина, Кэтрин Зеты-Джонс, Натальи Ионовой, Максима Виторгана, Ксении Собчак, Анны Михалковой, Екатерины Волковой, Синди Кроуфорд, Татьяны Тотьмяниной
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