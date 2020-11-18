18 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Ионова (Глюкоза) похвасталась идеальной фигурой, показав фото из домашнего спортзала: «Как же приятно достигать результатов, но чтобы это получалось, нужна постоянность! Я часто вылетаю из режима из-за концертов, командировок, съемок, да или просто, когда нет сил. И когда возвращаюсь в зал, иногда хочется заплакать: "Неужели все с начала?!". Но с другой стороны, я понимаю, что важно не то, как ты поднял ногу и сел ли ты на шпагат... Главное — это не забывать дорогу в зал! Идти на своей скорости, с удовольствием и получать радость от тренировки! Я против насилия, так сказать. Ну что, замотивировала я вас на зал сегодня?», — написала она на своей странице в Instagram.

Кэтрин Зета-Джонс разместила в социальной сети видео с супругом Майклом Дугласом. 18 ноября они отметили 20-ю годовщину со дня свадьбы.

«20 лет назад мы с Майклом поженились. Это была невероятная, волшебная ночь. Прошло 7305 ночей и дней. А я все так же люблю тебя, как тогда. Спасибо за любовь и смех», — призналась она в чувствах к супругу.