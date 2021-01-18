18-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые появился на обложке глянца
Фото: www.instagram.com/romeobeckham/
Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 18-летний Бруклин впервые снялся для обложки глянца. Повзрослевший парень с рельефным прессом украсил журнал L`Uomo Vogue. Наследник знаменитых родителей поделился результатом работы в студии с более чем двумя миллионами поклонников, отметив, что первый подобный опыт ему понравился.
Для обложки он позировал в вязанном свитере оверсайз, светло-серых спортивных штанах и кроссовках Prada. «Мальчики остаются мальчиками», — гласит подпись на снимке.
Ромео опубликовал самые яркие кадры фотосессии. На одном из них Бекхэм запечатлен в приспущенном трико и асимметрично повязанном топе, подчеркивающем спортивную фигуру модели.
Еще на одном фото серьезный Ромео Бекхэм позирует в длинных и широких кожаных шортах, в капроновых гольфах «звериной» расцветки, кроссовках и в белой майке с изображением Давида Микеланджело.
Виктория Бекхэм — одна из самых известных в мире моделей и дизайнеров одежды. Все члены ее большой семьи приобщены к миру моды. В одежде из ее коллекций позируют ведущие манекенщицы и родственницы. А многочисленные мужчины ее семьи — муж и трое сыновей — и маленькая дочь посещают крупнейшие модные показы.
Виктория Бекхем сначала строила карьеру певицы, выступая в популярной группе Spice girls. Но, после того, как она завела отношения с футболистом Дэвидом Бекхэмом и вышла за него замуж в 1999 году, ее карьера артистки постепенно пошла на спад. Но она открыла в себе новый талант и теперь одевает людей в стильную одежду.
Ранее, Ромео Бекхэм нежно поздравил любимую девушку с 18-летием.
Фото и видео: Instagram Виктории и Ромео Бекхэм
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