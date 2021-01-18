18-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые появился на обложке глянца

Средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 18-летний Бруклин впервые снялся для обложки глянца. Повзрослевший парень с рельефным прессом украсил журнал L`Uomo Vogue. Наследник знаменитых родителей поделился результатом работы в студии с более чем двумя миллионами поклонников, отметив, что первый подобный опыт ему понравился.

Для обложки он позировал в вязанном свитере оверсайз, светло-серых спортивных штанах и кроссовках Prada. «Мальчики остаются мальчиками», — гласит подпись на снимке.