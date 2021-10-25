Держись, Брэд! Анджелина Джоли показала фигуру в «металлическом» платье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Силуэтное платье Atelier Versace, напоминающее гламурные доспехи, в точности повторило силуэт и поставило акцент на формах. А чем-то даже напомнило выход Зендеи на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, для которой Оливье Рустен, креативный директор Balmain, создал «мокрое» платье. Образ Анджелины дополнили броские украшения во главе с массивными серьгами и новая прическа. Для премьеры актриса нарастила волосы — правда, не совсем удачно (уж очень очевидно).
Фото: Globallook
Группа поддержки звезды — основательная: 15-летняя Шайло в маленьком черном платье Versace и 16-летняя Захара в кипенно-белом наряде.
Недавно Анджелина Джоли рассказала о своих взглядах на воспитание детей и о том, как материнство изменило ее жизнь. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook