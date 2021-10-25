Сегодня в 10:07 1 мин.

Держись, Брэд! Анджелина Джоли показала фигуру в «металлическом» платье

24 октября в Риме состоялась премьера фильма «Вечные», в котором Анжелина Джоли исполнила одну из главных ролей (в тандеме с Сальмой Хайек). Презентация киноленты в мире проходит уже не первый раз, но каждый свой выход актриса делает фееричным. Не так давно в Лос-Анджелесе звезда примеряла образ воительницы из будущего с платьем цвета песчаных дюн и пирсингом-обманкой. Теперь же решила показать фигуру с самых выгодных ракурсов.