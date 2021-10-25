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Держись, Брэд! Анджелина Джоли показала фигуру в «металлическом» платье

24 октября в Риме состоялась премьера фильма «Вечные», в котором Анжелина Джоли исполнила одну из главных ролей (в тандеме с Сальмой Хайек). Презентация киноленты в мире проходит уже не первый раз, но каждый свой выход актриса делает фееричным. Не так давно в Лос-Анджелесе звезда примеряла образ воительницы из будущего с платьем цвета песчаных дюн и пирсингом-обманкой. Теперь же решила показать фигуру с самых выгодных ракурсов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Силуэтное платье Atelier Versace, напоминающее гламурные доспехи, в точности повторило силуэт и поставило акцент на формах. А чем-то даже напомнило выход Зендеи на красную дорожку Венецианского кинофестиваля, для которой Оливье Рустен, креативный директор Balmain, создал «мокрое» платье. Образ Анджелины дополнили броские украшения во главе с массивными серьгами и новая прическа. Для премьеры актриса нарастила волосы — правда, не совсем удачно (уж очень очевидно).

Анджелина Джоли с дочерьми

Анджелина Джоли с дочерьми

Фото: Globallook

Группа поддержки звезды — основательная: 15-летняя Шайло в маленьком черном платье Versace и 16-летняя Захара в кипенно-белом наряде.

Недавно Анджелина Джоли рассказала о своих взглядах на воспитание детей и о том, как материнство изменило ее жизнь. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook