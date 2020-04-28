«Домашнюю» Анну Седокову без косметики сравнили со старшей дочкой: «Как сестренки!»
Фото: Instagram
Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как выглядит дома без одежды и без косметики. Певица со старшей дочерью Алиной рассказали, как готовятся ко Дню Победы.
«Поговорим о важном. В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне очень важно вспомнить и говорить о тех, кто был настоящими героями - наших бабушек и дедушек.
Среди тех, кто прошёл весь ужас войны, мои бабуля и дедуля - Ткаченко Георгий Михайлович и Ткаченко Лия Матвеевна. Спасибо Вам, мои дорогие, за мирное небо над головой, за радость жизни!
Друзья, я верю, что и вы помните своих героев. Принимайте участие в акции "Школьник помнит"! Помогите своим детям выполнить домашнее задание - расскажите им о родственниках-героях! Делитесь воспоминаниями под хэштегом #ШкольникПомнит и отмечайте тех, кому вы передаете эстафету памяти», — написала экс-«ВИА Гра» в микроблоге.
«Вы с дочкой так похожи! Как сестренки прям, круто, когда с дочерью теплые и дружные отношения», «Какая же Анна красивая и естественная без мейка! Как сестренки!», «Какая дочь у вас приятная девочка, красивая», «Какая вы красивая без макияжа», — написали комплименты Анне и Алине.
Напомним, у Анны Седоковой трое детей от разных мужчин. Старшую Алину она родила от футболиста Валентина Белькевича, среднюю Монику — от бизнесмена Максима Чернявского, а сына Гектора — от бизнесмена Артема Комарова.
Сейчас Анна встречается с баскетболистом Янисом Тиммой.
Фото и видео: Instagram
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