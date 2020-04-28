«Домашнюю» Анну Седокову без косметики сравнили со старшей дочкой: «Как сестренки!»

Анна Седокова опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как выглядит дома без одежды и без косметики. Певица со старшей дочерью Алиной рассказали, как готовятся ко Дню Победы.

«Поговорим о важном. В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне очень важно вспомнить и говорить о тех, кто был настоящими героями - наших бабушек и дедушек.

Среди тех, кто прошёл весь ужас войны, мои бабуля и дедуля - Ткаченко Георгий Михайлович и Ткаченко Лия Матвеевна. Спасибо Вам, мои дорогие, за мирное небо над головой, за радость жизни!

Друзья, я верю, что и вы помните своих героев. Принимайте участие в акции "Школьник помнит"! Помогите своим детям выполнить домашнее задание - расскажите им о родственниках-героях! Делитесь воспоминаниями под хэштегом #ШкольникПомнит и отмечайте тех, кому вы передаете эстафету памяти», — написала экс-«ВИА Гра» в микроблоге.