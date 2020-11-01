«Королева красоты»: Анна Седокова восхитила фанатов ярким образом

Девушка надела платье «хищной» расцветки. Принт имитации окраса зебры подчеркнул красоту и фигуру Анны и сделал ее образ экстравагантным. Дополнила такой лук звезда золотыми украшениями, певица выбрала круглые серьги и цепочку с карабинами.

Брюнетка предпочла роковой макияж с акцентом на smoky eyes. Красоту светлых глаз подчеркнули классические стрелки и нарощенные ресницы, а губы – глянцевый коричневый блеск с перламутром. Знаменитость собрала волосы в женственную прическу «голливудская волна».