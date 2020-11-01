«Королева красоты»: Анна Седокова восхитила фанатов ярким образом
Фото: @annasedokova / Instagram
Девушка надела платье «хищной» расцветки. Принт имитации окраса зебры подчеркнул красоту и фигуру Анны и сделал ее образ экстравагантным. Дополнила такой лук звезда золотыми украшениями, певица выбрала круглые серьги и цепочку с карабинами.
Брюнетка предпочла роковой макияж с акцентом на smoky eyes. Красоту светлых глаз подчеркнули классические стрелки и нарощенные ресницы, а губы – глянцевый коричневый блеск с перламутром. Знаменитость собрала волосы в женственную прическу «голливудская волна».
Экс-солистка группы «ВИА Гра» и многодетная мама вызвала ажиотаж среди своих подписчиков.
«Потрясающая женщина и мама», «У тебя прекрасные губки», «Шикарная женщина, хочется брать с вас пример», «Королева красоты и соблазна», «Восхищаюсь вашей внешностью, вы просто супер!», «Очень красивый образ», «Вы очень женственная и сексуальная», «Роскошный наряд! Выглядите потрясающе!», – написали фанаты теледивы в комментариях под публикацией.
А вам понравился образ Анны? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @annasedokova / Instagram
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