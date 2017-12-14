О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Валерия поздравила подругу: «Посол ФИФА — красотка и умница Виктория Лопырева стала первой россиянкой, которую назначили на должность специального Посла ООН по борьбе с дискриминацией на Чемпионате Мира по футболу 2018, который пройдёт в нашей стране. Ее поддержали Генеральный секретарь ФИФА — Фатма Самура и Президент ФИФА Джанни Инфантино. И мы поддерживаем и гордимся». Дана Борисова поделилась больничной фотографией: «Дорогие мои, огромное спасибо всем, кто навестил меня за эти два дня. ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ СКАЗАТЬ, от сильнейшего соматического кашля, который стал ответом на все стрессы, связанные с тем, что я общаюсь с дочерью раз в неделю, в остальные дни НЕ СЛЫШУ ЕЕ ДАЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ, у меня нет возможности с ней связаться, я очень тревожусь, а также акклиматизация и тонзиллит и ларингит, который мне поставили официально у меня надорвалась диафрагма. Я выпила перед съемкой огромное количество препаратов, чтобы облегчить боль и кашель и мне сделали промывание. Я ЖЕНЩИНА ВЕРУЮЩАЯ. Ни о какой попытке суицида не может быть и речи, это возмутительно писать такую грязь и травить меня!!!!Всем любви, ввсех люблю». Юлия Началова еще раз прокомментировала свой скандал с ГАИ:

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) Дек 14 2017 в 5:59 PST

Дима Билан порадовал фанаток обнаженными снимками: «Утро, душ — что может быть лучше! Сейчас бы на пляж и босиком по белому песку... но немало осталось до этого времени, готовьте купальные снасти — январь уже грядет». Эвелина Бледанс тоже опубликовала горячую фотографию: «Теперь я в телеграмме. Решила назвать его Бледанс в образе. Какие образы хотите? Я сделаю все для моих пупсиков». Переехавшая в Сочи Анфиса Чехова рассказала о сыне: «Хотели больше Солика? Вот вам! Пошел в садик "Согласие" в Имеретинке, как вы мне посоветовали)) у него там был первый урок карате. Говорит, не нравится, потому что долго». Алена Хмельницкая рассказала об играх с дочкой: «Пошла в школу, оставила детей и собаку на меня)) А что, когда есть время, я с удовольствием! Тем более, что Роза и Вано очень спокойные малыши и мы отлично ладим!» Жасмин поделилась забавным видеороликом: «Вот так мы болеем дома, с температурой, в подобии кокошника и в маминых туфлях».

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Дек 14 2017 в 3:06 PST

Симона Юнусова похвасталась умницей-внучкой:

Публикация от simona280 (@simona280) Дек 14 2017 в 12:39 PST

Юлия Барановская устроила танцевальный баттл с сыном: «Платье в танце не пострадало».

Публикация от Юлия Барановская (@baranovskaya_tv) Дек 14 2017 в 1:04 PST

Юлия Савичева поделилась радостью: «Вот и началась моя гастрольная деятельность. Очень скучала по вам! Как здорово меня встретил Азов Сити, там состоялась премьера песни и клипа "Не бойся". Спасибо всем кто был со мной в этот вечер». Анна Седокова показала фото из Мюнхена: «Ну вот и наш крайний день съемок подошел к концу. Вроде мы только попрощались, а уже так скучаю. Знаете, нашу самую большую мечту сейчас? Чтобы вы тоже по нам скучали. Включали каждую субботу в 12.00 СТС и как только закончится передача, скучали». Александр Ревва поделился забавным видео с коллегой по фильму:

Публикация от Александр Ревва (@arthurpirozhkov) Дек 14 2017 в 7:50 PST

Мария Шукшина поделилась новогодним настроением: «Все смешалось в доме Шарапово-Шукшиных...»

Публикация от Мария Шукшина (@shukshina_maria) Дек 13 2017 в 6:29 PST