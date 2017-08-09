Алиса Юнусова изо всех сил поздравила папу с днем рождения

Сегодня, 15 августа, популярному музыканту и бизнесмену Тимати исполнилось 34 года. Он поблагодарил всех за поздравления, но особенно его растрогали обращения его дочери — добрых слов она «отсыпала» папе сполна.

С утра бабушка Алисы, Симона Юнусова, опубликовала стихотворение, которое дочь посвятила отцу. Видеоролик они сняли заранее — девочка стоит на фоне пальм, немного разрумянившаяся от солнца.