Трехлетняя дочь Тимати растрогала папу нежными признаниями
Сегодня, 15 августа, популярному музыканту и бизнесмену Тимати исполнилось 34 года. Он поблагодарил всех за поздравления, но особенно его растрогали обращения его дочери — добрых слов она «отсыпала» папе сполна.
С утра бабушка Алисы, Симона Юнусова, опубликовала стихотворение, которое дочь посвятила отцу. Видеоролик они сняли заранее — девочка стоит на фоне пальм, немного разрумянившаяся от солнца.
Второй видеоролик бабушка и внучка записали ближе к вечеру, с нескольких дублей. «На самом деле очень важно давать ребенку слово. Это учит его выражать Свои мысли и развивает навык разговора на заданную тему», — объяснила Симона многословность малышки.
«Спасибо всем кто поздравил, особенно Алисе Тимуровне», — поблагодарил счастливый отец.
Фото: instagram.com