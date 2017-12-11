Фанаты обеспокоены состоянием здоровья Юлии Началовой.

В эти выходные с певицей Юлией Началовой случилась неприятность. Артистку, находящуюся за рулем престижной иномарки, задержал наряд ГИБДД, объясняя это тем, что она «подозрительно вела себя на дороге». Выходить из машины, чтобы «подышать в трубочку» или отправиться на медицинский осмотр, женщина отказалась, ее ответы были зафиксированы на камеру.

Сама Юля объяснила это тем, что она посчитала опасным следовать куда-то в компании незнакомых мужчин. «Семь человек облепили мою машину. И требуют, чтобы я вышла и поехала вместе с ними. Это исключено. Они могут мне приписывать все, что хотят. Это было просто было дело принципа: я ночью с семью мужчинами в машине не езжу. Это все очень быстро: они включали камеру, какие-то понятые… это просто цирк такой», — рассказала она корреспондентам «НТВ».

Директор Юлии придерживается того же мнения: «Среди ночи ее остановила толпа каких-то мужиков. Попросили куда-то с ней проехать на машине. Никаких освидетельствований делать не стали. Вопросом занимается ее юрист. Только если кто-то к нам обратится из ГАИ, значит, будем заниматься этим вопросом. Рядовая ситуация, ничего особенного», — цитирует «360».

Сейчас Началовой грозит лишение прав на срок до полутора лет или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Подписчики певицы тем временем обсуждают ее «странное поведение» и выдвигают свои версии. «Все в ней хор.... Но пьяной за руль - нельзя!!!!», «Че там права забрали или порешали?», «Была моя любимая девочка, а теперь алкашка за рулем...», «Увы(( лучше алкашка, а тут наркотики. Жалко девочку очень», — пишут они в соцсетях. По одной из их версий, Юлия пострадала от действий подруги-медика, которая под видом лечения пыталась наоборот спровоцировать привыкание.

«Не будем наговаривать. Нас там небыло и мы не знаем», «А я по видео вижу, что Юля трезвая и адекватная. Докопались до девчонки!!! Устроили человеку перед Новым годом. Юля держись все будет хорошо», — защищают поклонники.

Сама Юля на выпады хейтеров, в том числе и в адрес ее подруги, не реагирует.

Фото: instagram