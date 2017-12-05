39-летняя Анфиса Чехова откровенно рассказала, почему покинула Москву.

Несколько дней назад популярная телеведущая Анфиса Чехова собрала вещи, взяла с собой сына Солика — и покинула Москву. Звезда переехала в Сочи, чем вызвала массу обсуждений в Сети. Сегодня она рассказала о настоящей причине столь решительного шага.

«Друзья, наконец-то я могу раскрыть вам причину своего переезда в Сочи! Я стала новой ведущей программы «Взвешенные люди» на Телеканале СТС! <...> Я счастлива вновь вернуться в дружную семью. Мало, кто помнит, но я работала на этом канале, когда он только родился, и до сих пор вспоминаю это прекрасное время! Тем более, что сейчас телеканал возглавляет по настоящему одухотворенная и мега творческая команда! В их планах, посредством телевидения, изменить наш циничный Мир, научить нас Чувствовать, Любить и Сострадать! Давно мечтала присоединиться к людям, идущим на Свет», — написала она в блоге.