14 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дима Билан стал настоящим почитателем кошек. В блоге певец рассказал, в каких условиях живет его любимец Соломон. И из публикации стало понятно, что у кота есть не только лучшее место в доме — возле камина, но и то, что хозяин завел ему личный блог в Сети.

Анастасия Волочкова накануне рассказала о смерти любимого кота Лаки, а сегодня показала, кто занял место предыдущего питомца.

Пелагея опубликовала видео из гримерки, снятое во время подготовки очередного выпуска шоу «Голос». Поклонники сошлись в едином мнении, что певица с каждым годом становится все краше.