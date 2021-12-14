14 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/bilanofficial
Дима Билан стал настоящим почитателем кошек. В блоге певец рассказал, в каких условиях живет его любимец Соломон. И из публикации стало понятно, что у кота есть не только лучшее место в доме — возле камина, но и то, что хозяин завел ему личный блог в Сети.
Анастасия Волочкова накануне рассказала о смерти любимого кота Лаки, а сегодня показала, кто занял место предыдущего питомца.
Пелагея опубликовала видео из гримерки, снятое во время подготовки очередного выпуска шоу «Голос». Поклонники сошлись в едином мнении, что певица с каждым годом становится все краше.
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото из студии «Давай поженимся». Она рассказала, что на съемках на время заменила сваху всея Руси Розу Сябитову.
Дочь и зять Сергея Шойгу, недавно ставшие родителями, устроили уютную зимнюю фотосессb. в атмосферном антураже и образах.
Ольга Серябкина и Лена Перминова показали, как наслаждаются невероятно красивой московской зимой. Певица сняла занесенную снегом коляску с младенцем Лукой, а модель сфотографировала своего невероятной красоты младшего сына Сашу, который после долгого пребывания в теплых странах смотрел на снег широко распахнутыми глазами.
Ирина Пегова поделилась с подписчиками кадрами из-за театрального закулисья. Подписчики актеров обычно просят публиковать больше фото из мест, куда зрители попасть попросту не могут.
Прохор Шаляпин похвастался снимком со своей давней подружкой Анастасией Волочковой. С ней певец сфотографировался на съемках новогоднего шоу.
Иван Ургант рассказал, что в его очередном выпуске появятся именитые гимнастки, чемпионки всех рангов. И среди них — Алина Кабаева.
Нюша, родившая сегодня сына, и ее муж Игорь Сивов опубликовали в Сети первые нежные фото с крошечной ручкой младенца. Имя наследника, которое публика ждет с нетерпением, молодые родители пока не озвучили.
марина Хлебникова впервые с момента трагедии вышла на связь с поклонниками. Певица записала для фанатов и близких аудиосообщение, в котором рассказала, что идет на поправку.
Фото и видео: Instagram