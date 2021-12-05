Подопечные Градского завершат участие в «Голосе» в командах Билана и Пелагеи

Один из последних эпизодов «Голоса» открывали своими выступлениями подопечные из команды Градского — Алишер Каримов, Виктор Кириллов и Юлия Курганова. Александру пришлось сделать непростой выбор и оставить только одного артиста. «Это самая тяжелая байда. За столько сезонов каждый раз… Ужасно не хочется делать выбор, особенно, после столь удачного нахождения на сцене. Но остается Алишер. Спасибо, ребята, остальным», — сделал выбор композитор.

По правилам наставник может оставить в проекте только одного исполнителя, а остальных могут спасти другие члены звездного жюри. Таким образом Дима Билан и Пелагея использовали свое право и дали шанс отвергнутым участникам. Билан забрал себе Юлию Курганову, а Пелагея Виктора Кириллова. Что будет с остальными подопечными маэстро пока остается загадкой.

«Поздравляю наставников с приобретением. Обожаю сказки со счастливым концом!» — отметил ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

Напомним, что певец, композитор и автор песен Александр Градский скончался от инсульта 28 ноября. Последнее время состояние артиста стремительно ухудшалось после перенесенного коронавируса. На съемки шоу «Голос» его приносили на носилках.