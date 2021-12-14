Марина Хлебникова впервые вышла на связь после страшного пожара — аудио
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Natalya Loginova/ Global Look press
Все недели с того момента, как Марина Хлебникова обгорела в пожаре в собственной квартире, фанаты следили за новостями о состоянии ее здоровья. Но вся информация поступала из разных источников: СМИ, ток-шоу, от представителей артистки. И теперь Марина Впервые лично вышла на связь.
Она записала аудио, в котором поблагодарила всех за поддержку, отметила, что ей помогают отличные врачи и заявила, что с ней непременно все будет хорошо.
Напомним, пожар произошел в двухуровневой столичной квартире певицы. Позже эксперты установили, что из-за непотушенной сигареты загорелась кровать, на которой спала певица. Больше всего обгорели руки и голова Марины Хлебниковой. В шоковом состоянии ее доставили в ожоговую реанимацию и ввели в медикаментозный сон, чтобы она с истериками не мешала врачам проводить усиленную терапию.
Несколько дней назад состояние артистки стабилизировалось и ее перевели в обычную палату. В ближайшее время певица будет проходить лечение, реабилитацию и комплекс восстановительных процедур.
Фото и видео: Instagram, Natalia Loginova/ Global Look press