Марина Хлебникова впервые вышла на связь после страшного пожара — аудио

Все недели с того момента, как Марина Хлебникова обгорела в пожаре в собственной квартире, фанаты следили за новостями о состоянии ее здоровья. Но вся информация поступала из разных источников: СМИ, ток-шоу, от представителей артистки. И теперь Марина Впервые лично вышла на связь.

Она записала аудио, в котором поблагодарила всех за поддержку, отметила, что ей помогают отличные врачи и заявила, что с ней непременно все будет хорошо.