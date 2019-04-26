«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

В пятницу, 26 апреля, в прямом эфире состоялся финал популярного вокального телепроекта «Голос. Дети», вызвавший бурный резонанс. Зрители шоу возмущены результатом голосования, в котором лидировала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова. По мнению пользователей Сети, соперники девочки были на порядок сильнее ее.
«И где же тут голос?!», «Что это за блеянье мимо нот?», «Девочка поёт откровенно плохо...Отобрали победу у талантливого ребёнка», «Безголосая», «Бездарная девочка», «Разве можно голос этой дочки сравнить с великолепным вокалом Миши Григоряна, Нино Чеснер или Ержана Максима??? девочка поет так,как ВСЕ дети...это домашнее пение в караоке. И вдруг она победитель?!», «Уровень - школьная самодеятельность», «Девочка поёт неплохо, но увы, это не победитель финала. Тем более на припеве, где должна быть высшая точка таланта, за девочку поют «помощницы»», «Только толку от такой «победы»? Все равно для 98 процентов зрителей свои победители - Ержан, Нино, Роберт, Миша…Я ничего против Микеллы не имею, но надо уметь признавать, что спела она хуже Нино и Роберта. Это позор, господа», — возмущаются интернет-пользователи.
Стоит отметить, что видео выступления Микеллы в финале «Голос. Дети» с песней Love The Way You Lie на момент написания материала набрало на YouTube 14 тысяч дизлайков и 2,9 тысяч лайков.
Многие зрители уверены, что в тройке суперфиналистов самым сильным был 11-летний Ержан Максим из Казахстана. Телеведущий Максим Галкин тоже оказался в числе тех, кто голосовал за этого участника.
«Ох как поет, хороший мальчик, голосина будь здоров!», «Ержан, ты и никто другой настоящий Победитель этого проекта!», «Ержан, Вы должны были быть ПОБЕДИТЕЛЕМ, но, как видите - все можно купить, "победительница" даже рядом с Вами не стояла, не унывайте, продолжайте петь - мир жесток и многое решают деньги», «Это не справедливо: победителем «Голос-дети" должен был быть этот талантливый мальчик. Он самородок с необычным сильным голосом», «Ержан - это космос. Как в ребенке помещается такой ГОЛОС?!?!??! У меня дух захватило от этих нот. Просто нет слов, как сильно спето…», «Ержан, ты был безоговорочно лучшим в этом финале! У тебя даже соперников реальных не было», – пишут комментаторы.
Третьим участником суперфинала стал Валерий Кузаков, лучший из лучших в команде Пелагеи. 10-летний артист исполнил легендарную песню из репертуара Александра Градского «Как молоды мы были».
«Первый на детском "Голосе", кто рискнул исполнить эту сложную песню и был на высоте. Валера - открытие этого сезона», «Чистейший голос и точная фразировка. Ювелирно», «Валерий и Эржан были на голову выше Микелы. Голоса великолепные. Микелла не заслуживает победы. Мерзко от всего этого», «Это было невероятно! Очень сильно, разумеется, достойно финала! На мой взгляд , по силе голоса идёт следом за Ержаном! Просто облалденно, невероятно круто и очень ОСОЗНАННО! А главное по- детски искренне!!! Не расстраивайся, что не выиграл. Мир несправедлив…», «Вот настоящий победитель голоса дети!!!!!! Самый чистый голос из всех, кто был в финале!» — пишут под видео выступления Валерия Кузакова.
В адрес Микеллы и ее мамы также прозвучало большое количество нелестных слов, однако впоследствии они ограничили возможность комментирования записей в своих Instagram. Светлана Лобода, которая была наставницей Микеллы, в свою очередь, опубликовала в блоге фотографии Нино Чеснер и Роберта Багратяна, которые остались в одном шаге от суперфинала. В комментарии к записи артистка лаконично оставила смайлик в виде сердца. Нателла Крапивина, продюсер артистки, заявила, для ее команды история «Голоса» закончена: «я бы многое могла сказать.. но, я промолчу. я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно. и это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать. для всей нашей команды вчера был очень трудный день. особенно для @lobodaofficial но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! не осуждайте! у меня все. я думаю, для нас история «голоса» окончена. спасибо всей нашей команде, особенно @arteminyan1 за самоотверженность в музыке! и нашим @nstepanov_official @burda80 @ovechkin_n @temakolesnyk @aleksandrmazhugo @tina_antonenko_makeup я вас всех ❤️и огромное уважение и любовь @meladzevalerian и @pelageya_insta». При этом, общаясь с фолловерами, Нателла отметила, что итоги шоу не были известны до последней минуты.
Отметим, что Первый канал подтвердил информацию о начале проверки результатов голосования, поскольку оператор голосования обратил внимание на некоторые «аномальности», сообщает РБК.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, кадры из программы
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети