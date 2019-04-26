«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

«Первый на детском "Голосе", кто рискнул исполнить эту сложную песню и был на высоте. Валера - открытие этого сезона», «Чистейший голос и точная фразировка. Ювелирно﻿», «Валерий и Эржан были на голову выше Микелы. Голоса великолепные. Микелла не заслуживает победы. Мерзко от всего этого﻿», «Это было невероятно! Очень сильно, разумеется, достойно финала! На мой взгляд , по силе голоса идёт следом за Ержаном! Просто облалденно, невероятно круто и очень ОСОЗНАННО! А главное по- детски искренне!!! Не расстраивайся, что не выиграл. Мир несправедлив…﻿», «Вот настоящий победитель голоса дети!!!!!! Самый чистый голос из всех, кто был в финале!﻿» — пишут под видео выступления Валерия Кузакова.

В адрес Микеллы и ее мамы также прозвучало большое количество нелестных слов, однако впоследствии они ограничили возможность комментирования записей в своих Instagram. Светлана Лобода, которая была наставницей Микеллы, в свою очередь, опубликовала в блоге фотографии Нино Чеснер и Роберта Багратяна, которые остались в одном шаге от суперфинала. В комментарии к записи артистка лаконично оставила смайлик в виде сердца. Нателла Крапивина, продюсер артистки, заявила, для ее команды история «Голоса» закончена: «я бы многое могла сказать.. но, я промолчу. я счастлива, что у нас были наши дети: чистые, талантливые, честные. я знаю, что интернет взорван и такого градуса я не чувствовала давно. и это говорит о том, что наши люди умеют чувствовать и сопереживать. для всей нашей команды вчера был очень трудный день. особенно для @lobodaofficial но я призываю всех наших поклонников только к одному: дети ни в чем не виноваты! не осуждайте! у меня все. я думаю, для нас история «голоса» окончена. спасибо всей нашей команде, особенно @arteminyan1 за самоотверженность в музыке! и нашим @nstepanov_official @burda80 @ovechkin_n @temakolesnyk @aleksandrmazhugo @tina_antonenko_makeup я вас всех ❤️и огромное уважение и любовь @meladzevalerian и @pelageya_insta». При этом, общаясь с фолловерами, Нателла отметила, что итоги шоу не были известны до последней минуты.