«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Стоит отметить, что видео выступления Микеллы в финале «Голос. Дети» с песней Love The Way You Lie на момент написания материала набрало на YouTube 14 тысяч дизлайков и 2,9 тысяч лайков.

Многие зрители уверены, что в тройке суперфиналистов самым сильным был 11-летний Ержан Максим из Казахстана. Телеведущий Максим Галкин тоже оказался в числе тех, кто голосовал за этого участника.