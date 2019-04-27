«Я в шоке от результата»: Максим Галкин резко высказался о финале шоу «Голос. Дети»

Кроме того, телеведущий опубликовал фрагмент программы «Лучше всех» с участием Нино Чеснер: «Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр Голоса».