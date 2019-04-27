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«Я в шоке от результата»: Максим Галкин резко высказался о финале шоу «Голос. Дети»

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Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина
Шоумен прокомментировал финальный выпуск шестого сезона популярного телепроекта.

В пятницу, 26 апреля, в прямом эфире прошел финал шестого сезона телепроекта «Голос. Дети», победительницей которого стала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова, набравшая рекордное количество голосов телезрителей. Однако не все зрители остались довольны таким результатом. Среди тех, кто выразил сомнения в честности вокального шоу, оказался Максим Галкин, болевший за суперфиналиста из команды Валерия Меладзе Ержана Максима. Своим мнением шоумен поделился в Instagram сразу после окончания прямого эфира.

Максим Галкин также рассказал, что его семья голосовала за 11-летнего Ержана.

Кроме того, телеведущий опубликовал фрагмент программы «Лучше всех» с участием Нино Чеснер: «Считаю, что достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер. Это дети с фантастическими природными голосами. Я в шоке от результата. В первый раз в таком настроении завершаю просмотр Голоса».

Напомним, по информации источника издания РБК Первый канал инициировал проверку в связи с «аномальным голосованием» – Микелла Абрамова набрала 61,8% голосов среди своей команды и 56,5% – среди суперфиналистов.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, кадры из программы

Видео: Instagram

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