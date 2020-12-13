12-13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @kostenko.94 / Instagram
Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым решили устроить романтический вечер. Они отправились в ресторан и посетили концерт Макса Барских. Знаменитости сделали памятную фотографию, на которой нежно обнимают друг друга.
Екатерина Варнава провела выходные дома. Звезда восхитила подписчиков честным селфи с «гулькой» на голове. Она опубликовала уютное фото и получила десятки комплиментов от фолловеров.
Рита Дакота и ее возлюбленный Федор выбрали активный отдых. Пара отправилась на тематическую вечеринку в стиле «Почему женщины убивают», которую проводила известная стилистка Карине Нигай. Для выхода в свет молодые люди нарядились в яркие костюмы.
А прекрасная семья Олег Газманов и его жена Марина устроили каток на озере и очаровали тем самым фанатов, которые восхитились тем, что супруги все выходные стараются проводить вместе и постоянно разукрашивают свой досуг.
А как вы провели выходные? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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