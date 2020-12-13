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12-13 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Анастасия Костенко с детьми

Фото: @kostenko.94 / Instagram

О том, как знаменитости провели выходные, читайте в нашем дайджесте.

Ксения Бородина с супругом Курбаном Омаровым решили устроить романтический вечер. Они отправились в ресторан и посетили концерт Макса Барских. Знаменитости сделали памятную фотографию, на которой нежно обнимают друг друга.

Екатерина Варнава провела выходные дома. Звезда восхитила подписчиков честным селфи с «гулькой» на голове. Она опубликовала уютное фото и получила десятки комплиментов от фолловеров.

Рита Дакота и ее возлюбленный Федор выбрали активный отдых. Пара отправилась на тематическую вечеринку в стиле «Почему женщины убивают», которую проводила известная стилистка Карине Нигай. Для выхода в свет молодые люди нарядились в яркие костюмы.

Жанна Мартиросян решила прогуляться по заснеженным улицам в очень ярком розовом тотал-луке.

А прекрасная семья Олег Газманов и его жена Марина устроили каток на озере и очаровали тем самым фанатов, которые восхитились тем, что супруги все выходные стараются проводить вместе и постоянно разукрашивают свой досуг.

А как вы провели выходные? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: Instagram

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