«Забавный рыжик»: Марина Газманова поделилась милыми детскими фото дочери

Марина Газманова поделилась очень милыми детскими фотографиями своей дочери Марианны в преддверии ее дня рождения.

Сегодня жена Олега Газманова выложила архивные новогодние фотографии дочери:

«Каких только у нашего Рыжика не было Ёлок за 17 лет . На любой вкус, цвет, композицию! Люблю её радовать! Утром будим , нашего Лисенка, нежно, папа тихонько поёт песню ДОЧА . А я на ушко: «Самая, самая»... с днем твоего рождения! Марианна подпрыгивает в постели, бежит Ёлку смотреть и подарки там же. Так уже подряд 17-ый годок пойдет 16 декабря», – пишет Марина.

Очаровательная девчушка умилила подписчиков Марины, но все отметили, что девушка сейчас выглядит совсем по-другому:

«Рыжик - очень сладкий!!!», «Красивая дочка у вас!», «Дети растут, мама все моложе и моложе», «Очень здорово! Ребенок пронесёт такую любовь родителей через всю свою жизнь и передаст ее своим детям! Это так прекрасно-чудесные семейные традиции! Сами ёлку наряжаете?-очень красиво!», «Красотища какая, просто потрясающая. Дочурка какая красивая загляденье», «Какой забавный рыжик», «Какие же вы все красивые! Счастья и добра!».

Ранее Марина Газманова отмечала день рождения сына и делилась его фотографиями.