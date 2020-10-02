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Красавицу-жену Гарика Мартиросяна в ярком халате-одеяле сравнили со скоморохом

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Жанна Мартиросян позирует в халате-одеяле

Фото: Instagram @jannalevina_martirosyan

Жанна Левина поделилась красочным фото в саду в своем Instagram, позабавив поклонников необычным домашним образом. 44-летняя супруга Гарика Мартиросяна продолжает делать ставку на яркость и не проигрывает, хоть новый наряд и сравнили с костюмом скомороха.

Жанна позирует в окружении цветов и сочной зеленой листвы. «Садовый» look выстроен вокруг эпатажной детали — объемного халата oversize, напоминающего стеганое одеяло. Забавным и уютным наряд сделали детали: длинные широкие рукава с огромными манжетами, крупные карманы с круглыми клапанами, микс цветов с эффектом колор-блок. «Какое у меня отношение к бабьему лету? Халатное!» — пошутила Мартиросян в публикации.

Поклонники не скупились на комплименты и шутки на тему эффектного «садового» образа. «Удобно, практично, красиво», «Красотка вы!», «Королевна», «Хорошее одеяльце», «Халат-то дизайнерский!», «Больше на скомороха похожа» — пишут в комментариях.

Напоминаем, что Гарик и Жанна Мартиросян вместе уже более 20 лет и по праву считаются одной из самых прочных пар шоубизнеса. Супруги часто делятся забавными семейными фото и не скрывают чувств. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @jannalevina_martirosyan

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