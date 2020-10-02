Красавицу-жену Гарика Мартиросяна в ярком халате-одеяле сравнили со скоморохом

Жанна позирует в окружении цветов и сочной зеленой листвы. «Садовый» look выстроен вокруг эпатажной детали — объемного халата oversize, напоминающего стеганое одеяло. Забавным и уютным наряд сделали детали: длинные широкие рукава с огромными манжетами, крупные карманы с круглыми клапанами, микс цветов с эффектом колор-блок. «Какое у меня отношение к бабьему лету? Халатное!» — пошутила Мартиросян в публикации.

Поклонники не скупились на комплименты и шутки на тему эффектного «садового» образа. «Удобно, практично, красиво», «Красотка вы!», «Королевна», «Хорошее одеяльце», «Халат-то дизайнерский!», «Больше на скомороха похожа» — пишут в комментариях.