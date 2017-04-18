По сравнению со своим старшим братом, принц Гарри всегда считался бунтарем. Он встречался «не с теми» девушками, зажигал на нелегальных рейв-вечеринках и не раз создавал ситуации, в которых Королева испытывала чувство неловкости за своего внука. Позже Гарри решил остепениться, но лишь сейчас он рассказал, почему бунтовал — из-за чего ему пришлось обращаться к специалистам.

В рамках десятисерийной передачи Mad World принц дал откровенное интервью журналистке The Telegraph Брайани Гордон. Он рассказал, что тяжело переживал смерть мамы: принцесса Диана погибла, когда мальчику было всего двенадцать лет. «Я просто пытался перестать думать о ней. Я понимал, что это ни к чему не приведет. Думая о погибшей маме, я только расстраивался, ее было уже не вернуть», — поделился он.

Принц жил наедине со своими проблемами около 20 лет, и лишь после понял, что ему нужна помощь профессионала. Подавляя свои эмоции, Гарри испытывал большое внутреннее напряжение, с которым не мог справиться. Он чувствовал, что вот-вот взорвется, испытывал чувство тревожности во время официальных мероприятий. Временное облегчение он испытывал во время занятий боксом, но и тот не всегда помогал.

В обществе не принято обсуждать такие проблемы, ведь мужчина должен быть сильным. Однако старший брат, будучи в курсе ситуации, уговорил Гарри обратиться за помощью. Сейчас Гарри, Уильям и Кейт Миддлтон активно поддерживают созданный ими фонд борьбы с психологическими проблемами Heads Together.

Вчера американская певица Леди Гага опубликовала разговор с британским принцем Уильямом в рамках акции в поддержку кампании. Певица рассказала о своем опыте борьбы с депрессией, которая мешала ей жить и петь. Она призналась, что долгое время просыпалась усталой. И это изменилось только тогда, когда она обратилась к специалисту.

«Каждый должен заботиться о своем психологическом здорвье, как и о физическом, ведь проблемы есть у всех, и этого не нужно стесняться», — сказал в беседе принц.

Фото: globallookpress.com